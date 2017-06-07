Фестиваль дебютов: 5 самых интересных фильмов "Кинотавра"

"Кинотавр" в этом году откроется фильмом Павла Чухрая "Холодное танго", а закроется второй частью альманаха Анны Меликян "Про любовь".

В основной конкурс вошли 14 фильмов, и половина из них — режиссерские дебюты. Зрители увидят среди прочего первый фильм ученика Александра Сокурова, второй фильм критика Романа Волобуева и новую картину Бориса Хлебникова. Рассудит всех жюри, которое возглавил Евгений Миронов.

"Аритмия", Борис Хлебников

"Аритмия" стала первым за пять лет полнометражным фильмом Бориса Хлебникова. В ленте рассказывается о враче скорой помощи, который, спасая чужие жизни, напрочь забыл о своей. Он спешит с вызова на вызов, но где-то там его жена подает на развод, а начальник готовит документы на увольнение.

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В главной роли в "Аритмии" — Александр Яценко, постоянный актер Бориса Хлебникова. Фильм уже нарасхват: после "Кинотавра" он отправится на международный кинофестиваль в Карловых Варах.

"Теснота", Кантемир Балагов

Фильм-дебют 26-летнего Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова. Он окончил мастерскую режиссера в Кабардино-Балкарском университете. В этом году "Теснота" уже была показана в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля и получила приз Международной федерации кинопрессы. Фильм также включен в основной конкурс кинофестиваля "Зеркало".

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В картине рассказывается о жизни еврейской семьи в Нальчике на Северном Кавказе в 1998 году. Младшего сына и его невесту похищают бандиты, но сумма выкупа оказывается слишком большой для их родных.

"Блокбастер", Роман Волобуев

Второй полнометражный фильм кинокритика Романа Волобуева заявлен как "черная антимосковская комедия". Его сюжет основан на реальной истории ограбления пункта микрокредитования в Электроуглях. Главные героини — глуповатая воровка и практичная телеведущая, у которых оказывается гораздо больше общего, чем могло бы показаться.

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Дебютную ленту Волобуева "Холодный фронт" некоторые критики называли "пассивной", а самого режиссера "неопределившимся". Судя по сюжету, второй его фильм может быть любым, но не "вялым". Тем более что Волобуев умудрился собрать в одной картине Светлану Устинову, Анну Чиповскую, Евгения Цыганова, Юлию Снигирь, Михаила Ефремова и других топовых актеров .

"Мифы", Александр Молочников

Комедия, сюжет которой вдохновлен древнегреческими мифами, — режиссерский дебют 25-летнего актера Александра Молочникова. Главный герой истории — немножко Одиссей. Исследуя светскую жизнь Москвы, он знакомится с персонажами столичного Олимпа, а заодно решает их проблемы.

Кадр из фильма "Мифы" © filmpro.ru

Александр Молочников ранее пробовал себя как театральный режиссер. Он поставил два спектакля в МХТ имени А.П. Чехова — "19.14", который вошел в лонг-лист "Золотой маски", и "Бунтари". Как актер он знаком зрителям по "Холодному фронту" Романа Волобуева, "Саранче" Егора Баранова и сериалам "Пушкин" и "Паук".

Молочников стал одним из самых молодых режиссеров "Кинотавра". К тому же, в "Мифах" ему удалось собрать весь цвет столичной тусовки — от Федора Бондарчука и Сергея Безрукова до братьев Верник и Ивана Урганта.

"Прорубь", Андрей Сильвестров

Режиссер-авангардист Андрей Сильвестров — выпускник Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова, основатель клуба "Сине Фантом" и президенть Канского видеофестиваля. Его картина стала, наверное, единственной экспериментальной лентой в конкурсной программе "Кинотавра". Фильм поставлен по одноименной пьесе Андрея Родионова и Екатерины Троепольской.

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Герои ленты целый день смотрят по телевизору сюжеты о проруби, говорят стихами и существуют будто в параллельной вселенной. Где заканчивается телешоу и начинается реальность, в ленте определить сложно. Впрочем, найти границу между кино и видео-артом — тоже.

Виктория Николаева