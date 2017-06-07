Звезду Римаса Туминаса откроют на Аллее славы в румынском городе Сибиу

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Звезда художественного руководителя Московского академического театра имени Евгения Вахтангова, режиссера Римаса Туминаса будет открыта на Аллее славы в румынском городе Сибиу, где с 1993 года проводится один из крупнейших в Европе Международный театральный фестиваль SIBIU. Нынешний форум станет 24-м по счету. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Вахтанговского театра.

Туминас заявил, что ему хорошо известен фестиваль в Сибиу.

"Я много слышал о нем от театральной публики, - сказал режиссер. - Литовские театры - частые гости этого фестиваля, и мой спектакль, поставленный в Малом драматическом театре Литвы, в свое время был его участником. Этот крупный красивый театральный фестиваль - своеобразный творческий рынок, все, что там показывают, моментально разлетается по всему миру".

На сей раз участником Международного театрального фестиваля SIBIU станет спектакль "Минетти", который по пьесе Томаса Бернхарда поставил Туминас в Театре имени Вахтангова в содружестве со своей постоянной командой в составе сценографа Адомаса Яцовскиса, композитора Фаустаса Латенаса, хореографа Анжелики Холиной. В главной роли - народный артист России Владимир Симонов, в других ролях - Людмила Максакова, Алексей Кузнецов, Ангесса Петерсон, Максим Севриновский, Полина Кузьминская, Виталийс Семеновс, Мария Волкова, Эльдар Трамов, Ольга Боровская, Лилия Гайсина и другие.

Премьера "Минетти" состоялась 3 октября 2015 года, напомнили в пресс-службе Вахтанговского театра, добавив, что спектакль пользуется успехом и уже отмечен несколькими театральными наградами. На фестивале в Сибиу постановку сыграют дважды - 9 и 10 июня. Затем на Аллее славы будет открыта именная звезда Римаса Туминаса.

"Для меня большая радость принять участие в фестивале SIBIU, увидеть, почувствовать его творческую атмосферу, - сказал Туминас. - Тем более, со спектаклем "Минетти", которым я очень дорожу. Этот спектакль с прекрасными вахтанговскими артистами - Владимиром Симоновым и Людмилой Максаковой в октябре 2015 года открыл Новую сцену Вахтанговского театра".

"Мы также рады сотрудничеству с замечательным румынским режиссером Сильвиу Пуркарете и гордимся спектаклем "Мнимый больной" Мольера, который в прошлом году Сильвиу поставил в нашем театре", - заключил Туминас.

Фестиваль SIBIU и Аллея славы

Международный театральный фестиваль Сибиу (Sibiu International Theatre Festival), объединяющий лучшие театральные силы Европы и мира, ежегодно проводится с 1993 года. Он является одним из крупнейших фестивалей Европы и третьим по значимости на континенте, после британского в Эдинбурге и французского в Авиньоне. Каждый год на фестиваль съезжаются представители более чем 70 государств, а посещают около 600 тысяч человек.

Аллея славы в Сибиу была официально заложена в 2013 году, тогда же на ней загорелись первые звезды Сильвиу Пуркарете, Арианы Мнушкиной и Деклана Доннеллана. Затем появились звезды других знаменитостей - Питера Брука, Петера Штайна, Кристиана Лупы, Тима Роббинса, Кристофа Марталера, Томаса Остермайера, Алвиса Херманиса, Люка Персеваля.

Из российских мастеров театра звезд удостоены режиссер Лев Додин и актер Евгений Миронов.