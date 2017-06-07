"Воображаемый музей" Шемякина презентовали на открытии выставки в "Манеже"

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль изобразительных искусств "Традиции и современность" открылся в Центральном выставочном зале "Манеж", где будет проходить до 11 июня. Один из спецпроектов, который увидела публика - "Воображаемый музей" Михаила Шемякина.
"Основная идея фестиваля - показать всю палитру мирового искусства, собрав художников разных направлений и жанров в одном выставочном пространстве", - рассказала президент Московского общественного фонда поддержки культуры и развития современного искусства, председатель оргкомитета и куратор фестиваля Вера Киселева.
В этом году в "Манеже" представлено восемь направлений: живопись, графика, скульптура, фотография, инсталляция, музейное дело и архитектура.
Специальный проект, с которым могут познакомиться посетители "Манежа" - "Воображаемый музей" Михаила Шемякина. Художник впервые представил на суд публике экспозицию, собранную в течении 50 лет своей работы. В основе "Воображаемого музея" лежит коллекция образов и символов в искусстве, которые применяли в своем творчестве мастера разных времен и народов. Шемякин проводит большую искусствоведческую работу, предлагая и зрителю принять участие в анализе мельчайших деталей.
Одним из редких экспонатов в Манеже стала уникальная скрипка работы итальянского мастера Андрея Шюдтца. Этот инструмент - копия модели Антонио Страдивари 1679 года.
Галерея Мамонтовых представляет уникальные натюрморты русских художников из своей частной коллекции. В их экспозиции: работы Куприна, Кузнецова, Лентулова, Судейкина. Среди постоянных участников фестиваля и модельер Вячеслав Зайцев. "Эти картины я рисовал в 1990-х годах, когда жил в Америке. Это сложные, метафизические работы, связанные с тяжелым периодом в моей жизни, когда у меня умерла мама", - сказал Зайцев корреспонденту ТАСС.
В этом году на фестивале свои работы представляют более 300 участников из Азербайджана, Анголы, Бахрейна, Израили, США, Великобритании. "Мы рады впервые приветствовать участников из Аргентины, Парагвая и Бельгии", - уточнила Вера Киселева.
Заключительным аккордом фестиваля станет вручение международной премии лучшим мастерам, представленным на фестивале.
За 11 лет существования фестиваль приняли у себя в гостях более 6 тысяч галерей. В нем участвовали художники из 70 стран и 60 регионов России. Более 3,5 миллиона человек побывали на фестивале.
XII Международный фестиваль изобразительных искусств "ВЕРА" проводится под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке Министерства культуры РФ, международного Фонда " Мир без границ", Правительства Москвы и Департамента культуры города Москвы.
После России фестиваль отправится в Китай и Португалию. За рубежом он "гастролирует" под названием VERA World Fine Art Festival.