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Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным

Культура
8 июня, 1:14 дата обновления: 8 июня, 1:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По оценке режиссера, во время интервью ведущая телеканала NBC Мегин Келли "не была способна поддержать спор или противостоять" российскому лидеру

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Оливер Стоун

Оливер Стоун

© EPA/WARREN TODA

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ведущая американского телеканала NBC Мегин Келли, которая брала интервью у президента России Владимира Путина, плохо подготовилась к своему заданию в Санкт-Петербурге. Такое мнение высказал американский кинорежиссер Оливер Стоун. Он на основании серии бесед с Путиным в формате один на один снял четырехсерийный документальный фильм, который будет продемонстрирован в США на телеканале Showtime 12-15 июня.

Как передала в среду телекомпания ABC, Стоун выразил мнение, что "он (президент России) знал свое дело, а она (Келли) нет". По оценке режиссера, во время интервью, показанного в минувшее воскресенье, телеведущая "была похожа на пулемет" и, с этой точки зрения, продемонстрировала недостатки современной американской журналистики, которая редко уделяет внимание нюансам.

"Я считаю, что она выглядела привлекательно и задавала провокационные вопросы, но она не была способна поддержать спор или противостоять, потому что не знает многих вещей", - отметил Стоун.

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В качестве примера он привел эпизод, когда Келли, предваряя свой вопрос, утверждала как само собой разумеющееся, что все 16 разведывательных ведомств США во главе с аппаратом директора Национальной разведки разделяют убеждение о вмешательстве России в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах в прошлом году.

Бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер неоднократно приписывал Москве вмешательство в предвыборные процессы в США, однако он же заявлял об отсутствии каких-либо свидетельств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и РФ.

Президент NBC News Ной Оппенхейм резко отреагировал на замечание режиссера, заявив, что "никого не интересуют мысли Оливера Стоуна о внешности Мегин Келли, а также его несведущее суждение о ней как о журналистке".

"Если же мы начали обмениваться профессиональными мнениями, передайте ему, что я не считаю, что ему удалось снять хотя бы один приличный фильм с начала 1990-х", - добавил Оппенхейм.

Во время интервью NBC, показанного в воскресенье, Путин остановился на вопросах американо-российских отношений и ответил на звучащие в Вашингтоне спекуляции на тему о вмешательстве России в президентские выборы в США. Как подсчитала исследовательская служба Nielsen, 6,1 млн человек смотрели новостную передачу Мегин Келли, в ходе которой было показано интервью президента России.

За исключением спортивных передач, это самый высокий рейтинг программ NBC с конца марта. Предыдущая новостная программа NBC, на смену которой пришла передача Келли, собирала в среднем около 4,9 млн телезрителей за эфир.

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