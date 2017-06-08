На фестивале "Мариинский" покажут оперные премьеры и Национальный балет Китая

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Оперные спектакли "Свадьба Фигаро" Моцарта ,"Симон Бокканегра" Верди и "Летучий Голландец" Вагнера будут впервые показаны на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке во время фестиваля "Мариинский", который пройдет в этом году с 15 июля по 13 августа. Еще одним ярким событием фестиваля станет Гала-концерт звезд китайского балета, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморской сцены.

Балетные сюрпризы

Балет "Конек-горбунок" станет в этом году спектаклем открытия фестиваля, которое будет посвящено знаменательной дате - 85-летию Родиона Щедрина.

Еще одним ярким событием фестиваля станет показ балета Чайковского "Спящая красавица" из репертуара Приморской сцены. Премьера этого спектакля состоялась только в мае, однако уже сейчас можно назвать его одним из самых любимых у приморской публики - все билеты на пять показов завершившегося сезона были полностью раскуплены.

Одной из особенностей фестиваля станет широкое участие в нем артистов из Японии, Республики Корея и Китая. В одном из показов "Спящей красавицы" гости фестиваля увидят японскую артистку Маи Хасэ; китайские артисты Юй Чуанья и Чжан Хайдун и южнокорейская солистка Су Бин Ли выйдут на сцену в спектакле "Жизель" Адана. Подробнее с искусством китайского балета зрители смогут познакомиться на Гала-концертах Национального балета Китая.

Оперные премьеры

Оперная афиша фестиваля предлагает в этом году постановки Верди, Вагнера, Моцарта. Гости фестиваля смогут услышать сразу три оперы Верди: "Макбет", "Риголетто" и одну из самых ярких постановок последних сезонов на главной сцене Мариинки - "Симон Бокканегра". Последний спектакль будет впервые поставлен на Приморской сцене.

Также впервые во Владивостоке будет представлена опера Моцарта "Свадьба Фигаро" и "Летучий Голландец" Вагнера. Во всех спектаклях будут заняты солисты Мариинского театра Сергей Скороходов, Михаил Петренко, Владислав Сулимский, Татьяна Сержан, Ирина Чурилов и другие.

Еще одним событием станет исполнение оперы Моцарта "Дон Жуан", которая будет представлена в полусценической постановке - без декораций.

Симфонические концерты

Фестиваль предлагает гостям в этом году разнообразие симфонических концертов. Китайский скрипач Хе Цзыюй выступит с оркестром Мариинского театра в концерте, посвященном 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского. Знаменательной дате будет также посвящен концерт скрипача из Швеции Даниэля Лозаковича.

Еще одной знаменательной дате - 85-летию Родиона Шедрина будет посвящен концерт японского пианиста Нобуюки Цудзи. Четыре концерта Рахманинова для фортепиано с оркестром представит Денис Мацуев, а закроет фестиваль 13 августа исполнение кантаты "Кармина Бурана" Карла Орфа.

В этом году вновь на фестивале будут отмечать День ВМФ России. В честь этой даты 30 июля на фестивале состоится большой концерт с участием известной певицы Альбины Шагимуратовой. Не обойдут вниманием участники фестиваля и детей. Они вновь отправятся в детский центр "Океан" со специальной программой.

Месяц работы и четыре страны

Всего за 30 дней фестиваля будет дано более 40 концертов и спектаклей. Владивосток станет главной, но не единственной площадкой. Концерты пройдут также в Уссурийске и Южно-Сахалинске.

Концерты Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева состоятся в Харбине (Китай), в Тонйоне и в столице Олимпийских игр-2018 - Пхенчхане (Республика Корея), а гастроли балета и Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра пройдут в Харбине (Китай). Также Валерий Гергиев с Молодежным оркестром Тихоокеанского музыкального фестиваля выступит в Саппоро (Япония).

Первый международный фестиваль "Мариинский" прошел в прошлом году во Владивостоке. За две недели было дано более 30 спектаклей и концертов, фестиваль посетили около 20 тысяч человек, треть из которых составили гости из стран АТР.