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Певец Стинг впервые за пять лет выступит в Москве

Культура
8 июня, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

В столицу приедет полное шоу, которое смотрят зрители по всему миру, отметили организаторы поездки

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Стинг

Стинг

© EPA/RONALD WITTEK

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Британский певец и композитор Стинг в рамках мирового турне "57th & 9th" даст единственный концерт в России.

3 октября музыкант впервые за пять лет выступит в Москве, в СК "Олимпийский", сообщили в пресс-службе организатора гастролей, компании Ildar Bakeev Entertainment.

Для московской публики Стинг исполнит любимые поклонниками хиты группы The Police, такие как "Roxanne", "Next To You", "Every Breath You Take", знаменитые песни из сольной карьеры - "Englishman in New York", "Fragile", "Russians", "Fields Of Gold" и "Desert Rose", а также композиции из новой пластинки "57th & 9th", отметили в пресс-службе.

Вместе со Стингом на сцену выйдут гитарист Доминик Миллер, барабанщик Джош Фриз и гитарист Руфус Миллер. Специальными гостями шоу станут сын Стинга, музыкант Джо Самнер, а также аккордеонист Перси Кордона, часто выступающий вместе с группой The Last Bandoleros.

"Шоу, с которым приедет Стинг - "фулл-продакшн", а это означает, что в Москву приедет полное шоу, которое смотрят зрители по всему миру. Артист везет с собой абсолютно все: звуковое, световое, видео оборудование и сценическое оформление. Мы, со своей стороны, также готовим сюрпризы. Один из них - максимально близкое и удобное во всем туре расположение сцены по отношению к зрителю", - цитирует пресс-служба главу компании Ильдара Бакеева.

В ноябре 2016 года Стинг представил свой 12-й студийный альбом. 1 февраля певец отправился в тур в поддержку пластинки и уже выступил при полных аншлагах в 59 городах Северной, Центральной и Южной Америки, Европы и Азии.

Стинг - автор текстов, певец, актер и общественный деятель. Его карьера началась в 1977 году в рок-группе The Police, собранной им вместе со Стюартом Коупландом и Энди Саммерсом, на счету коллектива пять альбомов, шесть премий Grammy и место в Зале славы рок-н-ролла. В 1985 году Стинг начал также сольную карьеру, которая принесла ему 10 наград Grammy, два статуэтки Brit Awards, Золотой глобус, премию Emmy и три номинации на Оскар. С учетом работы в группе музыкант продал более 100 млн копий альбомов.

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