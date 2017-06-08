Фил Коллинз госпитализирован после падения в отеле

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ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Знаменитый британский музыкант, лидер группы Genesis Фил Коллинз был в срочном порядке госпитализирован минувшей ночью после падения в отеле. Об этом в четверг сообщил официальный представитель 66-летнего ударника и вокалиста.
"Он упал в своем гостиничном номере посреди ночи и ударился головой о стул", - проинформировал представитель, добавив, что инцидент стал следствием недавно перенесенной Коллинзом операции.
В итоге оба концерта, которые планировались в лондонском Королевском Альберт-холле, отменены.