Стивен Сигал стал гостем приема ко Дню России в Бангкоке

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БАНГКОК, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Известный голливудский актер и режиссер Стивен Сигал стал самым заметным гостем торжественного приема по случаю Дня России, который был организован посольством РФ в Таиланде.
Прием прошел в одной из гостиниц Бангкока в четверг вечером, собрав не менее тысячи гостей - дипломатов, представителей деловых кругов, министерств и ведомств. Появившись уже ближе к концу вечера, обладатель российского паспорта Сигал вызвал самую живую реакцию среди собравшихся.
Не отказав никому в совместном снимке или автографе, Сигал по просьбе российского посла разрезал праздничный торт, выполненный в цветах национального флага, испеченный для праздника кондитерами из паттайского кафе "Украина". После этого знаменитый актер и режиссер незаметно удалился.
Торжественный прием по случаю Дня России в Бангкоке стал крупнейшим за последние годы. Атмосферу праздника здесь создавал оркестр сухопутных войск королевства, а хор бангкокского Свято-Николаевского собора проникновенно исполнил гимны России и королевской семьи Таиланда.
Стивен Сигал достаточно часто бывает в Бангкоке. Год назад голливудский актер, продюсер и режиссер на встрече с местными парламентариями заявил, что планирует основать здесь собственную продюсерскую компанию и снять две новые кинокартины.