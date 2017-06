THR: умерла звезда "Дика Трэйси" Гленн Хедли

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Актриса Гленн Хедли, известная по фильму "Дик Трэйси" (Dick Tracy, 1990), скончалась в возрасте 63 лет. Причины смерти пока не разглашаются, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

"Мы с глубокой печалью подтверждаем кончину Гленн Хедли, - приводит издание заявление пресс-атташе исполнительницы. - Мы просим в этот тяжелый час уважать право ее семьи на неприкосновенность личной жизни".

Уроженка штата Коннектикут за свою карьеру в кинематографе снялась в более 70 фильмах и телесериалах. Наиболее известными считаются ее роли в комедии "Отпетые мошенники" (Dirty Rotten Scoundrels, 1988) со Стивом Мартином и Майклом Кейном, лентах "Пурпурная роза Каира" (The Purple Rose of Cairo, 1985) с Миа Фэррой и Джеффом Дэниелсом, "Фанданго" (Fandango, 1985) с Кевином Костнером, "Завтрак для чемпионов" (Breakfast of Champions, 1999) с Брюсом Уиллисом. Актриса выдвигалась на самую престижную в США телевизионную премию "Эмми" в 1989 и 1997 годах за работы в сериале "Одинокий голубь" (Lonesome Dove, 1999) и телефильме "Ублюдок из Каролины" (Bastard Out of Carolina, 1995).