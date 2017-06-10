В аргентинской столице открылась Неделя российского кино

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Неделя российского кино открылась в пятницу в аргентинской столице показом двух серий телефильма "Семнадцать мгновений весны" (1973) Татьяны Лиозновой. В программу фестиваля вошли восемь фильмов киностудии им. М. Горького.
Как отметил перед началом просмотра глава представительства Россотрудничества в Аргентине Валерий Кучеров, одна из причин, по которой организаторы выбрали "Семнадцать мгновений весны" для показа в Буэнос-Айресе, "связана с необходимостью восстановить историческую правду о Второй мировой войне". "Дело в том, что здесь в Аргентине, как и во всей Латинской Америке, многие убеждены, что победа во Второй мировой войне была достигнута благодаря титаническим усилиям американцев и англичан", - добавил он.
Помимо "Семнадцати мгновений весны", вниманию аргентинских зрителей в ближайшие несколько дней будут представлены фильмы "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961) Александра Роу, "Поцелуй Мэри Пикфорд" (1927) Сергея Комарова, "Шахматная горячка" (1925) Всеволода Пудовкина и Николая Шпиковского, "Девушка с коробкой" (1927) Бориса Барнета, "Сорок первый" (1926) Якова Протазанова, а также "Белый Бим Черное ухо" (1977) и "А зори здесь тихие" (1972) Станислава Ростоцкого.
Как сказал Кучеров в беседе с корреспондентом ТАСС, организаторы хотели, чтобы на Неделе кино были продемонстрированы лучшие ленты киностудии, а также отражены разные периоды ее работы. Он также отметил, что Аргентина стала второй страной в Латинской Америке после Кубы, где состоялся показ "Семнадцати мгновений весны" на большом экране.
Фестиваль был подготовлен киностудией им. М. Горького и представительством Россотрудничества в Аргентине при поддержке Госфильмофонда России и Национального института кино и аудиовизуальных искусств Аргентины.