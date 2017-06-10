Выставка к открытию Московского балетного конкурса проходит на Арбате

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Выставка, посвященная истории Московского Международного конкурса артистов балета и хореографов, открылась в преддверие смотра на Старом Арбате. До 20 июня посетители экспозиции смогут увидеть четыре десятка редких фотографий, отобранных из фотоархива ТАСС, а также предоставленных журналом "Балет", сообщили в пресс-службе агентства.

"Тема культуры всегда была в числе приоритетов в информационной политике ТАСС. Мы не только уделяем особое внимание освещению культурных событий, но и сами стремимся в них активно участвовать. За многие десятилетия фотографы ТАСС собрали впечатляющую коллекцию снимков Московского балетного конкурса, и мы отобрали лучшие из них. Балет - это гордость нашей страны, ее визитная карточка, и я надеюсь, что наша выставка поможет лучше представить те волнующие моменты, которые сопровождали рождение мировых звезд классического танца", - отметил генеральный директор агентства Сергей Михайлов.

По мнению генерального директора "Росконцерта" Алексея Лебедева, "фотовыставка привлечет еще большее внимание к Международному конкурсу артистов балета и хореографов". "Запечатленные на ней образы русских и зарубежных звезд мировой сцены - доказательство широчайших международных культурных связей нашей страны", - подчеркнул он.

XIII Международный конкурс артистов балета и хореографов откроется в воскресенье в Государственном академическом Большом театре России и продлится до 20 июня.

В нем примет участие рекордное число танцоров и хореографов - 200 конкурсантов из 27 стран мира. Также впервые за всю историю конкурса и историю балетных конкурсов мира, объявлены беспрецедентные награды - два Гран-при по $100 тыс. в номинациях "Артисты балета" и "Хореографы". Лауреаты I, II и III премий награждаются дипломами и соответственно золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

Оценивать конкурсантов будет жюри под председательством народного артиста СССР, хореографа Большого театра Юрия Григоровича. В него вошли представители балетной элиты из России, Украины, Японии, Австрии, Китая, Белоруссии, Франции, Швеции, Дании, США, Италии.

Из истории конкурса

Московский Международный конкурс артистов балета был основан в 1969 году и проходит раз в четыре года. У истоков его создания стояли легенды русского балетного искусства: Галина Уланова была председателем жюри первого конкурса, Игорь Моисеев возглавлял его оргкомитет, Ольга Лепешинская была председателем оргкомитета многих последующих конкурсов.

На протяжении почти полувека конкурс открывал миру новые имена, которые прославили хореографическое искусство и стали выдающимися артистами мирового балета. Среди них - Михаил Барышников, Вячеслав Гордеев, Владимир Малахов, Герман Корнехо, Миса Куранага, Тьяго Суареш, Евгения Образцова, Иван Васильев, Наталья Осипова и другие. За годы существования конкурса в нем состязались 1198 участников из 35 стран мира. Всего было присуждено 64 золотых медали, Гран-при были удостоены только четыре артиста: Надежда Павлова (СССР, II конкурс 1973 г.), Ирек Мухамедов (СССР, IV конкурс 1981 г.), Андрей Баталов (Россия, VIII конкурс 1997 г.) и Денис Матвиенко (Украина, X конкурс 2005 г.).

С 2001 года в программу конкурса введена номинация хореографов.

Учредителями смотра являются правительство РФ и Министерство культуры РФ, организатором - "Росконцерт".