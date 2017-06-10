В Ереване открылась фотовыставка ко Дню России

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ЕРЕВАН, 10 июня. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Большая фотовыставка, которая называется "С любовью к Армении и к России", открылась сегодня, в культурно-деловом центре "Дом Москвы". Она приурочена ко Дню России и рассказывает о петербургском строителе и меценате, майоре запаса Грачьи Погосяне.
"Эта выставка - фотолетопись благодеяний простого армянина, уроженца города Октемберян, успешного предпринимателя, советника заместителя генерального секретаря Межпарламентской ассамблеи СНГ, - рассказал посол России в Армении Иван Волынкин. - Общественная и благотворительная деятельность Грачьи Погосяна широко известна не только в России и в Армении, но и в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Латвии, Литве, Монголии, Словакии и Эстонии".
Почти за 10 лет Погосяном установлено, восстановлено и отреставрировано свыше 80 памятников исторического, культурного и духовного значения, изданы десятки книг, журналов и документальных фильмов на военно-патриотическую и духовную тематику.
Как напомнил Волынкин, особое внимание Погосян уделяет созданию и восстановлению памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Недавно на территории российской военной базы в Армении при его содействии были открыты памятник знаменитому создателю стрелкового оружия Михаилу Калашникову (1919-2013) и военно-исторический музей соединения. В прошлом году за значительный личный вклад в укрепление российско-армянских культурных и гуманитарных связей Погосян был награжден нагрудным знаком "За взаимодействие" МИД России.
Также состоялась презентация нового издания книги мемуаров "Великого народа сыновья" советского полководца, дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна (1897-1982), которая переиздана на средства Погосяна. Издание представил внук и тезка маршала Иван Баграмян.
Также состоялась премьера документального фильма "Поезд в вечность", рассказывающего о трагедии, которая произошла 14 октября 1941 года на стации Тихвин в Ленинградской области. Тогда в результате бомбежки германской авиацией погибли более 2 тысяч ленинградских детей, направлявшихся в эвакуацию. В прошлом году по инициативе и при поддержке Грачья Погосяна в Тихвине на месте гибели детей был воздвигнут памятник с большой мозаичной иконой, а на месте их захоронения восстановлена памятная стела.