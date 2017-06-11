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Московский театр "Школа современной пьесы" с успехом завершает гастроли в Одессе

Культура
11 июня, 21:56 UTC+3 ОДЕССА ОДЕССА 11, июня. /ТАСС

Гастроли театра прошли под патронатом мэра города Геннадия Труханова

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ОДЕССА, 11 июня. /ТАСС/. Постановка режиссера Иосифа Райхельгауза "Спасти камер-юнкера Пушкина" собрала полные залы в одесском "Театре на Чайной". Одесситы и гости города могли посмотреть спектакль 9, 10 и 11 июня на сцене театра, который возглавляет ученик Райхельгауза Александр Онищенко.

Гастроли московского театра "Школа современной пьесы" прошли под патронатом мэра Одессы Геннадия Труханова. Билеты на представления были давно раскуплены, и даже не все желающие смогли попасть в гости к московскому театру. "Одесситы долго ждали этого спектакля. Билеты в продаже не залежались, даже самые дорогие быстро раскупили. Аншлаг", - сообщили ТАСС в театральных кассах.

По оценкам зрителей, авторы пьесы поставили перед публикой серьезные темы для размышлений, а непредсказуемый финал действия не оставил равнодушным никого из присутствующих. Кто-то прослезился, кто-то - посмеялся от души. "Необычная для зрителя постановка - актеры были настолько близки, что удалось рассмотреть каждую эмоцию на их лице", - отметили театралы.

В понедельник, 12 июня в "Зеленом театре" состоится творческий вечер худрука "Школы современной пьесы", урожденного одессита Иосифа Райхельгауза.

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