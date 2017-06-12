Лучшим бродвейским мюзиклом года признана постановка "Дорогой Эван Хансен"

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Музыкальная постановка "Дорогой Эван Хансен" (Dear Evan Hansen) признана лучшим бродвейским мюзиклом 2017 года на 71-й церемонии награждения театральной премии "Тони". Она прошла на сцене зала Radio City Music Hall в Нью-Йорке.
Спектакль рассказывает о судьбе молодого человека, ставшего популярным в социальных сетях. Музыку написали американские композиторы Бендж Пасек и Джастин Пол, слова песен - драматург Стивен Ливенсон.
Премия "Тони" присваивается ежегодно за достижения в области развития американского театрального искусства. Она названа в честь американской актрисы, сценариста, режиссера и филантропа Антуанетты (Тони) Перри, ушедшей из жизни в 1946 году. "Тони" считается аналогом "Оскара" в кино, "Грэмми" в музыке и "Эмми" в телевизионном искусстве. Лауреатам премии вручается закрепленный на постаменте медальон, на одной стороне которого изображены античные маски трагедии и комедии, а на другой - профиль Перри.