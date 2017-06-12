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Медведев поздравил с юбилеем руководителя "Школы современной пьесы" Райхельгауза

Культура
12 июня, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Премьер-министр отметил его "редкий дар и особый взгляд художника"

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Иосиф Райхельгауз

Иосиф Райхельгауз

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 70-летием российского театрального режиссера, народного артиста РФ, художественного руководителя московского театра "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Редкий дар и особый взгляд художника помогают вам многие годы ставить на сцене театра яркие спектакли по произведениям современных драматургов и начинающих авторов, а также великих классиков, - отмечается в сообщении. - Во многом благодаря вам театр славится неповторимой творческой атмосферой, зрелищностью и новаторством постановок. И потому пользуется популярностью и любовью зрителей".

Иосиф Леонидович Райхельгауз родился 12 июня 1947 года на Украине, в Одессе. В 1973 году он занял должность режиссера театра "Современник" (1973-1979, 1985-1989). Является основателем и художественным руководителем театра "Школа современной пьесы" (1989 - н.в.).

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