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Лановой, Лещенко и Безруков прочитают стихи Евтушенко в Кремлевском дворце

Культура
13 июня, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Стихотворения и песни расположены не в хронологическом порядке, а с учетом эмоционального окраса и содержания

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Актеры Василий Лановой, Лев Лещенко, Сергей Безруков, Дмитрий Харатьян, певцы Игорь Николаев и Валерия, а также другие звезды российской сцены примут участие в музыкально-поэтическом спектакле "Если будет Россия, значит, буду и я", посвященном Евгению Евтушенко. Задумка вечера прорабатывалась еще при жизни поэта и совместно с ним, сообщил ТАСС продюсер и режиссер концерта Сергей Винников.

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"Вечер был задуман еще совместно с Евгением Александровичем. Мы взяли за основу стихотворение "Метаморфозы", которое состоит из четырех четверостиший, описывающих детство, юность, зрелость и старость. Они же соответствуют блокам концерта, стихотворения по ним разбрасывал сам Евтушенко", - отметил Винников.

Стихотворения и песни расположены не в хронологическом порядке, а с учетом эмоционального окраса и содержания. В каждом блоке - свой ведущий: Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Вениамин Смехов и Василий Лановой.

Режиссер вечера отметил, что концерт будет оформлен как "создание книги жизни поэта". "В сценографии создан кабинет поэта, в котором есть место поэта и книга, которая создается на глазах у зрителей. Каждое возникающее произведение отпечатывается на странице, и зритель как бы улетает в эту страницу, попадает в то пространство мира, России, истории", - рассказал Винников, пояснив, что такой эффект будет создан благодаря огромным экранам, 3D-графике и инсталляциям.

Вечер пройдет в рамках акции "Мой Евтушенко", инициированной Институтом современного искусства. Концерт в Кремлевском дворце, а также вечер 4 июня в Большом зале Московской консерватории должны были стать частью мероприятий к 85-летию Евтушенко. Последней волей поэта была просьба обязательно провести все запланированные проекты.

Из биографии

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет.

Он родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

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