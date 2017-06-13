Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций будет организована на самом высоком уровнеСпорт 13 июня, 17:17
Минтранс предложил вернуть лицензирование всех видов автобусных перевозокЭкономика и бизнес 13 июня, 17:08
Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Сингапура в товарищеском матчеСпорт 13 июня, 17:00
В Екатеринбурге представили 3D-реконструкцию Шигирского идолаНовости Урала 13 июня, 16:58
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президентуПолитика 13 июня, 16:56
Вячеслав Малежик перенес инсультКультура 13 июня, 16:52
Власти КНДР отпустили американского студента, приговоренного к 15 годам тюрьмыМеждународная панорама 13 июня, 16:47
В России создана Ассоциация разработчиков и производителей электроникиНовости партнеров 13 июня, 16:44
Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии, Чехии за отказ принять мигрантовМеждународная панорама 13 июня, 16:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Эстрадный певец и композитор Вячеслав Малежик перенес инсульт.
Об этом говорится в сообщении от лица артиста на его официальном сайте.
"Интенсивная работа, которую я вел на концертных площадках, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов, наверное, отняли много сил. И я прозевал опасные приступы инсульта. В один миг я разучился петь, играть на гитаре и ходить", - говорится в послании Малежика.
При этом певец отметил, что "прогноз врачей не лишен оптимизма". "Будем жить. Молитесь за меня", - попросил он поклонников.
В феврале Малежик отметил 70-летие.
Вячеслав Малежик - заслуженный артист России. Выступал в различных коллективах, в том числе в ансамблях "Веселые ребята", "Голубые гитары" и "Пламя". В середине 1980-х начал сольную карьеру. Музыкант выпустил более 30 альбомов. Наибольшую известность ему принесли такие песни, как "Двести лет", "Попутчица", "Мозаика", "Туман в декабре" и другие.