МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Эстрадный певец и композитор Вячеслав Малежик перенес инсульт.

Об этом говорится в сообщении от лица артиста на его официальном сайте.

"Интенсивная работа, которую я вел на концертных площадках, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов, наверное, отняли много сил. И я прозевал опасные приступы инсульта. В один миг я разучился петь, играть на гитаре и ходить", - говорится в послании Малежика.

При этом певец отметил, что "прогноз врачей не лишен оптимизма". "Будем жить. Молитесь за меня", - попросил он поклонников.

В феврале Малежик отметил 70-летие.

Вячеслав Малежик - заслуженный артист России. Выступал в различных коллективах, в том числе в ансамблях "Веселые ребята", "Голубые гитары" и "Пламя". В середине 1980-х начал сольную карьеру. Музыкант выпустил более 30 альбомов. Наибольшую известность ему принесли такие песни, как "Двести лет", "Попутчица", "Мозаика", "Туман в декабре" и другие.