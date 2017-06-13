Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вячеслав Малежик перенес инсульт

Культура
13 июня, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Соответствующее сообщение от лица артиста появилось на его официальном сайте

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вячеслав Малежик

Вячеслав Малежик

© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Эстрадный певец и композитор Вячеслав Малежик перенес инсульт.

Об этом говорится в сообщении от лица артиста на его официальном сайте.

"Интенсивная работа, которую я вел на концертных площадках, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов, наверное, отняли много сил. И я прозевал опасные приступы инсульта. В один миг я разучился петь, играть на гитаре и ходить", - говорится в послании Малежика.

При этом певец отметил, что "прогноз врачей не лишен оптимизма". "Будем жить. Молитесь за меня", - попросил он поклонников.

В феврале Малежик отметил 70-летие.

Вячеслав Малежик - заслуженный артист России. Выступал в различных коллективах, в том числе в ансамблях "Веселые ребята", "Голубые гитары" и "Пламя". В середине 1980-х начал сольную карьеру. Музыкант выпустил более 30 альбомов. Наибольшую известность ему принесли такие песни, как "Двести лет", "Попутчица", "Мозаика", "Туман в декабре" и другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
18
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи
2
"Зимнее утро" и отрывки из "Евгения Онегина" прозвучали на Кубе в день рождения Пушкина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция проверяет информацию о стрельбе возле банка в центре Москвы
2
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
3
Вячеслав Малежик перенес инсульт
4
Путин потребовал завершить разработку актов для пресечения ввоза "санкционки"
5
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
Темы дня
Загрузка...
Реклама