Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Николай Расторгуев пропустил концерт "Любэ" в Туле по состоянию здоровья

Культура
13 июня, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В Продюсерском центре Игоря Матвиенко отметили, что певец даже не смог выехать из Москвы в Тулу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Народный артист России Николай Расторгуев не смог принять участие в праздничном концерте группы "Любэ" в День России в Туле из-за плохого самочувствия. Об этом сообщили в пресс-службе Продюсерского центра Игоря Матвиенко.

"Концерт группы "Любэ", состоявшийся в Туле 12 июня, прошел без участия солиста Николая Расторгуева. Причиной случившегося явилось плохое самочувствие артиста до самого концерта", - говорится в распространенном сообщении.

В продюсерском центре отметили, что певец даже не смог выехать из Москвы в Тулу. Остальные же музыканты группы выехали на саундчек заранее и уже находились в Туле. Они отыграли концерт в сопровождении тульского музыкального ансамбля "Славяне" и артиста Сергея Лукьянчикова.

Николай Расторгуев в разные годы выступал в составе вокально-инструментальных ансамблей "Шестеро молодых", "Лейся, песня", "Здравствуй, песня!", а также играл на бас-гитаре в группе "Рондо". В 1989 году продюсер Игорь Матвиенко создал патриотическую группу "Любэ" и пригласил Расторгуева стать ее солистом. За свое творчество музыкант удостоен ряда наград, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), ордена Почета (2012) и премии ФСБ (2006).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Скачки на приз президента
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
18
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи
2
"Зимнее утро" и отрывки из "Евгения Онегина" прозвучали на Кубе в день рождения Пушкина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон: США стремятся остановить ухудшение отношений с Россией
2
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
3
Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии, Чехии за отказ принять мигрантов
4
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
5
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме
6
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
7
WP: освобожденный в КНДР студент из США находится в коме
Темы дня
Загрузка...
Реклама