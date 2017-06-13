Николай Расторгуев пропустил концерт "Любэ" в Туле по состоянию здоровья

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Народный артист России Николай Расторгуев не смог принять участие в праздничном концерте группы "Любэ" в День России в Туле из-за плохого самочувствия. Об этом сообщили в пресс-службе Продюсерского центра Игоря Матвиенко.
"Концерт группы "Любэ", состоявшийся в Туле 12 июня, прошел без участия солиста Николая Расторгуева. Причиной случившегося явилось плохое самочувствие артиста до самого концерта", - говорится в распространенном сообщении.
В продюсерском центре отметили, что певец даже не смог выехать из Москвы в Тулу. Остальные же музыканты группы выехали на саундчек заранее и уже находились в Туле. Они отыграли концерт в сопровождении тульского музыкального ансамбля "Славяне" и артиста Сергея Лукьянчикова.
Николай Расторгуев в разные годы выступал в составе вокально-инструментальных ансамблей "Шестеро молодых", "Лейся, песня", "Здравствуй, песня!", а также играл на бас-гитаре в группе "Рондо". В 1989 году продюсер Игорь Матвиенко создал патриотическую группу "Любэ" и пригласил Расторгуева стать ее солистом. За свое творчество музыкант удостоен ряда наград, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), ордена Почета (2012) и премии ФСБ (2006).