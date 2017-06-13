Финалистами литературной премии имени Фазиля Искандера стали 13 человек

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Финалистов литературной премии имени Фазиля Искандера назвали в Русском ПЕН-центре в Москве.

В короткий список в номинации "Проза" вошли писатели Александр Кабаков ("Камера хранения. Мещанская книга"), Александр Мелихов ("Свидание с Квазимодо"), Дмитрий Новиков "Голомяное пламя"), Эдуард Русаков ("Майский сон о счастье"), Роман Сенчин ("Зона затопления"), Александр Снегирев ("Как же ее звали?.."), Ричард Чкадуа ("Чан").

В категории "Поэзия" на награду претендуют Андрей Анпилов ("Греческое зерно"), Александр Кабанов, ("Иерусалимский журнал"), Роман Рубанов ("Стрекалово"), Дмитрий Тонконогов ("Один к одному"), Ганна Шевченко ("Обитатель перекрестка"). В номинации "Киносценарий" представлен Аслан Галазов (киносценарий "Детство Чика").

Выбор номинантов был трудным, отметил президент Русского ПЕН-центра, писатель Евгений Попов. "Премия привлекла большое писательское внимание, в конкурсе участвовали высококлассные произведения авторов различного опыта, известности и возраста, - сказал он. - Всех их объединяет талант, искренняя преданность настоящей литературе, отсутствие пошлости, "чернухи", попсового глянца".

При этом, заметил Попов, главными критериями отбора стали "значимость текста, писательская состоятельность произведения, оригинальность темы и ее изложения, соответствие текстов "искандеровским традициям добра, человечности, красоты".

В свою очередь писатель, вице-президент Русского ПЕН- центра Борис Евсеев напомнил, что премия была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. "Нам нужен был живой, несхожий с другими премиальный проект. И мы его создали, - сказал он. - При его реализации мы используем средства государственной поддержки, выделенной в качестве гранта, в соответствии с распоряжением президента РФ и на основании конкурса, проведенного Российским Союзом ректоров".

О Фазиле Искандере

Писатель, сценарист и актер Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в абхазском Чегеме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники - "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) - получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

Писатель скончался в Москве 31 июля 2016 года.