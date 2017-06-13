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В Кремлевском дворце вспомнили лучшие стихи Евтушенко

Культура
13 июня, 22:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Анастасия Силкина

Концерт был запланирован еще при жизни Евгения Евтушенко. Мероприятие проведено согласно последней воле поэта

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МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Звезды кино, театра и эстрады собрались в Государственном Кремлевском дворце, чтобы вспомнить Евгения Евтушенко. Музыкально-поэтический спектакль "Если будет Россия, значит, буду и я" был запланирован еще при жизни поэта совместно с Институтом современного искусства как празднование его 85-летия. Последней волей Евтушенко было проведение всех запланированных мероприятий.

Жизнь поэта в истории страны

На глазах поклонников создавалась "Книга жизни поэта", условно разделенная на четыре части (детство, юность, зрелость и старость) в соответствии со стихотворением Евтушенко "Метаморфозы", написанным в 1974 году. Самые известные произведения поэта и сочинения последних лет были подобраны к каждому жизненному этапу.

Детство Евтушенко пришлось на военные годы. Те впечатления легли и в "Свадьбы", и в "Хотят ли русские войны". "Новогодняя елка в Кремле" и Сталин тоже относятся к детству поэта. Юность - время любви: "Вы полюбите меня", проникновенное "Ты спрашивала шепотом" и "Благодарность". В зрелости поэт находит свою гражданскую позицию - "Шестидесятники", "Карликовые березы" и "Бабий Яр", а в старости - мудрость, которая сформулирована в стихотворениях "Людей неинтересных в мире нет", "Не спеши" и "Дай бог".

Ведущими вечера стали Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Вениамин Смехов и Василий Лановой. Песни на стихи Евтушенко исполнили Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Сергей и Татьяна Никитины, Валерия, Дмитрий Харатьян, Александр Градский, Зара, группы "Мураками", "Кватро" и другие.

"Мы встретились последний раз в середине декабря, поздравили друг друга с наступающим Новым годом, строили планы на будущее, одним из которых был сегодняшний концерт, - вспомнил Игорь Николаев. - Он пригласил меня спеть песню, которую мы с ним написали 25 лет назад в одной из гостинец Красноярска".

Своими воспоминаниями о Евтушенко как о человеке, который всегда приходил на помощь, поделился Смехов. "1960-е годы - это война вокруг Театра на Таганке. Вознесенский, Евтушенко были авторами, членами худсоветов и защитниками театра... Евгений Александрович атаковал противника, не разменивался на мелочи, он требовал справедливости сразу от первых лиц государства", - подчеркнул актер.

В завершение концерта к зрителям с экрана обратился тот, кому был посвящен вечер. На записи Евгений Александрович читает стихотворение "Идут белые снеги". Оно заканчивается той самой строчкой: "Если будет Россия, значит, буду и я". Последние кадры Евтушенко во время телемоста в ТАСС, а также с прощальных мероприятий зал встретил стоя.

"Мой Евтушенко"

В финале вечера также подвели итоги флешмоба #МойЕвтушенко, объявленного 10 апреля. В конкурсе чтецов, который приобрел масштаб всенародной акции памяти великого поэта, приняли участие тысячи поклонников творчества Евгения Евтушенко. Организаторы выбрали около сотни лучших роликов, которые показали на огромном экране в Кремлевском дворце.

Из биографии

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет.

Он родился на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году. Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

В 1963 году он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евгений Евтушенко - автор более 150 книг, которые переведены на многие иностранные языки.

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