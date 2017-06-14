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В Сочи объявят победителей российского фестиваля "Кинотавр"

Культура
14 июня, 0:35 UTC+3 корр. ТАСС, Наталья Баринова

На главный киноприз смотра претендуют 14 фильмов, включая "Тесноту" Кантемира Балагова, "Заложников" Резо Гигинеишвили, "Жги!" Кирилла Плетнёва и "Блокбастер" Романа Волобуева

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СОЧИ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. Лауреаты XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" будут объявлены в Сочи. Торжественная церемония состоится вечером в Зимнем театре, после чего покажут киноальманах "Про любовь. Только для взрослых", который продюсировала Анна Меликян.

На главный киноприз смотра претендуют 14 фильмов. Жюри конкурса возглавляет актер, глава Театра Наций Евгений Миронов. Явного фаворита на "Кинотавре" пока нет.

"Бывают годы, когда с трудом находятся 14 фильмов, которые достойны большой аудитории, а бывают очень конкурентные программы фестиваля, в которых до последнего не знаешь, кто победит", - сказал президент фестиваля Александр Роднянский. В этом году фестиваль, по его мнению, именно таков.

Возможные фавориты

Критики и зрители пока выделяют несколько кинокартин-фаворитов. Киноведов поразила глубокая лента "Теснота" Кантемира Балагова, удостоенная на Каннском кинофестивале премии Международной федерации кинопрессы FIPRESCI (ФИПРЕССИ).

Шансы на победу есть и у картины "Заложники" Резо Гигинеишвили, которая входила в специальную программу "Панорама" 67-го Берлинского кинофестиваля. Пока она лидирует и в зрительском голосовании.

Высокие оценки зрители поставили мелодраме Кирилла Плетнёва "Жги!", где играют Инга Оболдина и Виктория Исакова, ленте Романа Волобуева "Блокбастер". В числе лидеров также "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Мифы" Александра Молочникова и "Турецкое седло" Юсупа Разыкова.

На закрытии будут вручены спецнаграда жюри, призы за лучшую режиссуру, лучший дебют, отметят также самые достойные актерские работы.

С этого года специальный приз Гильдии кинокритиков, который вручается ежегодно одному из участников конкурсной программы, будет носить имя скончавшегося в мае главы журнала "Искусство кино" Даниила Дондурея.

Программы фестиваля

"Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня. На фестивале прошли основной конкурс, большая деловая программа, спецпоказы фильмов Андрея Звягинцева "Нелюбовь" и Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского". На площади в центре Сочи показали картины "28 панфиловцев", "Большой", "Викинг", "Время первых", "Дуэлянт", "Ледокол" и другие.

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