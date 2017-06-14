Каплевич: проект "ПроЯвление" поможет зрителям понять картину "Явление Христа народу"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Медиапроект российского художника театра и кино Павла Каплевича и Третьяковской галереи "ПроЯвление. Диалог с картиной Александра Иванова "Явление Христа народу" поможет зрителям лучше понять само произведение. Такое мнение в интервью ТАСС высказал автор проекта Павел Каплевич. Экспозиция в Лаврушинском переулке откроется 16 июня.

"С помощью современных технологий я попытался "оживить" картину, чтобы помочь зрителям понять оригинальность и уникальность замысла художника, увидеть совершенные им открытия", - сказал мастер. "Созданное мною полотно выполнено в размер картины Иванова - 540 на 750 сантиметров, важно и то, что "ПроЯвление" находится в буквальном соседстве с "Явлением", - добавил он. - Желающие могут сравнить ощущения от предложенного мною диалога с написанной полтора столетия назад картиной".

Он напомнил, что директор Третьяковки Зельфира Трегулова, увидев его работу три года назад, предложила объединить усилия и поддержала проект. Говоря о технике исполнения "ПроЯвления", Каплевич отметил, что замысел удалось воплотить в жизнь благодаря высокомолекулярной обработке тканей.

"С высокомолекулярной обработкой тканей, позволяющей преобразовывать один материал в другой, я экспериментирую более пятнадцати лет, - рассказал он. - Ткань как бы "проявляется", становясь прозрачной, открывая глубинные, обычно скрытые от посторонних глаз, слои. Это позволяет воспроизвести структуру гобелена или старинного средневекового полотна, перекинуть символический мостик к великим полотнам Тициана, Веронезе, Тинторетто, Джотто, Рафаэля. Возникают новые линии и темы для разговора через столетия".

О чуде

По словам Каплевича, в картине "Явление Христа" присутствует элемент чуда. "Я попробовал высечь эту искру, уловить ее, - сказал он. - В русской живописи есть еще несколько картин, связанных с подобным проявлением чуда, вполне возможно, следующий проект тоже посвящу им".

Художник не стал предвосхищать реакцию гостей, добавив, что очень переживает. "Последние дни нахожусь в смятении, волнуюсь, как будет она воспринята зрителями", - добавил он.

О проекте

На полотне Павла Каплевича почти неуловимо для зрителя сменяются образы картины "Явления Христа народу", один сквозь другой проступают эскизы картины. Творение Иванова предстает то в виде гобелена, то полуосыпавшейся фрески, то превращается в скульптурный рельеф или в черно-белую гравюру. Фигура Христа то исчезает в отдалении, то появляется вновь вслед за мистическим голубем, парящим в одном из вариантов композиции. Мир звуков, созданный композитором Александром Маноцковым, заполняет пространство: шелест листьев, пение птиц, журчанье воды окутывают зрителя, усиливая эффект погружения в тонкое вещество возникающего на полотне преображенного мира картины Иванова, мира явления - проявления чуда.

"ПроЯвление" - это реализация более чем пятнадцатилетнего опыта работы Каплевича над созданием уникальных тканей. Художник открыл огромные возможности метода высокомолекулярной обработки тканей, позволяющего преобразовывать один материал в другой: воспроизвести фактуру старинного венецианского полотна или создать эффект гобелена. По воле мастера хлопок "соединяется" с бархатом или шерстью, в ткани "проращиваются" золотые нити, возникает эффект парчи или другие. Опробованный ранее в театральных декорациях уникальный материал "вобрал в себя" картину Александра Иванова вместе с эскизами к ней и представил "Явление Христа народу" в новом качестве.