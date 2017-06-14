Мединский выступает против пересмотра закона о запрете ненормативной лексики в искусстве

СОЧИ, 14 июня. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Министр культуры РФ Владимир Мединский категорически против пересмотра закона о запрете на ненормативную лексику в произведениях искусства, который вступил в силу в 2014 году. Об этом глава ведомства сообщил в среду в интервью ТАСС.

Создатель фильма "Нелюбовь" Андрей Звягинцев, получивший приз жюри на 70-м Каннском кинофестивале, 31 мая рассказал на пресс-конференции в Москве о своих надеждах на то, что закон о запрете ненормативной лексики в кино будет пересмотрен. Режиссер выразил уверенность, что подчас ненормативная лексика уместна в художественных произведениях.

"Я категорически против, - заявил Мединский. - Эта лексика потому и называется ненормативной - это не норма. Не хочу, чтобы мои и ваши дети ходили в кинотеатры, где с экрана несется мат".

Мединский добавил, что ему "жаль творцов, которые в великом русском языке не могут найти иных способов самовыражения, кроме лексически ненормативных". Министр также выразил сомнение, что "присутствие ненормативной лексики в фильме Звягинцева увеличило бы его шансы на "Золотую ветвь "Каннского фестиваля".