Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкультуры не потерпит нарушения закона о запрете ненормативной лексики в театрах

Культура
14 июня, 15:42 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Наталья Баринова

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что ему известны театры, в которых происходят эти нарушения, но пока отказался озвучить названия учреждений и меры, которые будет предпринимать ведомство

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 14 июня. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Министерство культуры РФ не готово терпеть нарушения в федеральных театрах закона о запрете на ненормативную лексику в произведениях искусства, вступившего в силу в 2014 году. Об этом глава ведомства Владимир Мединский сообщил в среду в интервью ТАСС.

Интервью

Владимир Мединский

Владимир Мединский: я категорически против пересмотра закона о запрете ненормативной лексики в кино

Перейти в раздел Интервью

"Отдельные театральные учреждения у нас продолжают нарушать этот закон, - сказал Мединский. - Могу пообещать, что мы этого далее терпеть не будем". Министр добавил, что ему известны конкретные театры, в которых происходят эти нарушения, но пока отказался озвучить названия учреждений и конкретные меры, которые будет предпринимать ведомство.

Закон о запрете ненормативной лексики в произведениях искусства вступил в силу 1 июля 2014 года. Его принятие инициировала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы РФ по культуре Станиславом Говорухиным.

Документом устанавливался запрет на использование нецензурной лексики при публичном исполнении произведений литературы и искусства, народного творчества в театральных постановках, на концертах и других зрелищно-развлекательных мероприятиях, а также в СМИ и при показе фильмов в кинотеатрах.

За неисполнение закона предусматриваются штрафы: для граждан - от 2 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 до 50 тыс. рублей. В случае повторного нарушения штрафы увеличиваются вплоть до дисквалификации должностных лиц и приостановления деятельности юридических. За показ запрещенного кино грозит штраф от 50 до 100 тыс. рублей (при повторном нарушении штраф возрастет вдвое, либо прокатная деятельность может быть приостановлена на срок до трех месяцев).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
18
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи
2
"Зимнее утро" и отрывки из "Евгения Онегина" прозвучали на Кубе в день рождения Пушкина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Один из лидеров республиканцев в Конгрессе США получил огнестрельное ранение
2
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
3
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
4
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
5
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
6
Орешкин ожидает длительную волну роста российской экономики
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама