Минкультуры не потерпит нарушения закона о запрете ненормативной лексики в театрах

СОЧИ, 14 июня. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Министерство культуры РФ не готово терпеть нарушения в федеральных театрах закона о запрете на ненормативную лексику в произведениях искусства, вступившего в силу в 2014 году. Об этом глава ведомства Владимир Мединский сообщил в среду в интервью ТАСС.

"Отдельные театральные учреждения у нас продолжают нарушать этот закон, - сказал Мединский. - Могу пообещать, что мы этого далее терпеть не будем". Министр добавил, что ему известны конкретные театры, в которых происходят эти нарушения, но пока отказался озвучить названия учреждений и конкретные меры, которые будет предпринимать ведомство.

Закон о запрете ненормативной лексики в произведениях искусства вступил в силу 1 июля 2014 года. Его принятие инициировала группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы РФ по культуре Станиславом Говорухиным.

Документом устанавливался запрет на использование нецензурной лексики при публичном исполнении произведений литературы и искусства, народного творчества в театральных постановках, на концертах и других зрелищно-развлекательных мероприятиях, а также в СМИ и при показе фильмов в кинотеатрах.

За неисполнение закона предусматриваются штрафы: для граждан - от 2 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 до 50 тыс. рублей. В случае повторного нарушения штрафы увеличиваются вплоть до дисквалификации должностных лиц и приостановления деятельности юридических. За показ запрещенного кино грозит штраф от 50 до 100 тыс. рублей (при повторном нарушении штраф возрастет вдвое, либо прокатная деятельность может быть приостановлена на срок до трех месяцев).