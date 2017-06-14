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Барабанщик Metallica произведен в рыцари в Дании

Культура
14 июня, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Кронпринц Фредерик от имени королевы Дании Маргрете II вручил Ларсу Ульриху рыцарский орден Даннеброга за вклад в развитие музыки

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Материал из 1 страницы
Ларс Ульрих

Ларс Ульрих

© EPA/NILS MEILVANG

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Барабанщик и один из основателей знаменитой группы Metallica Ларс Ульрих, родившийся в городе Гентофте, удостоился титула рыцаря Дании. Об этом группа сообщила на своей странице в Instagram.

"Это действительно означает, что теперь мы должны назвать его Сэр Ларс? Поздравляем Ларса с тем, что кронпринц Фредерик даровал ему титул рыцаря", - говорится в сообщении.

Does this really mean we must address him as Sir Lars now? Congrats to Lars as he was knighted last night by Frederik, Crown Prince of Denmark. Not bad for a snot-nosed kid from Gentofte! #RidderafDannebrog #HRHFrederik #whowouldhavethought @detdanskekongehus

Публикация от Metallica (@metallica)

По данным газеты The Copenhagen Post, датский кронпринц во время своей поездки в Сан-Франциско от имени королевы Дании Маргрете II вручил Ульриху рыцарский орден Даннеброга (название датского флага) за вклад в развитие музыки.

Американская группа Metallica была образована в 1981 году гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом. Бас-гитарист Роберт Трухильо присоединился к коллективу в 2003 году. Группа исполняет музыку в стиле трэш-метал и хэви-метал. Альбомы коллектива были проданы в общей сложности тиражом более 100 млн экземпляров по всему миру.

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