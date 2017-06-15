Личную коллекцию Владимира Спивакова покажут в Музее русского импрессионизма

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Коллекцию произведений искусства, которую на протяжении долгих лет собирает знаменитый скрипач и дирижер Владимир Спиваков, впервые покажут широкой публике в Музее русского импрессионизма. На выставке "Увлечения", которая откроется 16 июня, будет представлено 90 работ мастеров разных эпох и течений из личного собрания Спивакова. Об этом ТАСС сообщил сам коллекционер.

"Экспозиция сложилась из двух "домашних" собраний, одинаково дорогих и ценных для меня: часть картин хранится в моей квартире, другая - весьма значительная - составленная из произведений современных художников, украшает стены Московского международного дома музыки", - рассказал Спиваков.

Каждый экспонат - история

Свою коллекцию Спиваков собирал на протяжении 20 лет. Среди авторов - Васнецов, Фонвизин, Бенуа, Немухин, Коровин, Челищев и другие. Публика Музея русского импрессионизма сможет увидеть работы от "подстекольной" западной живописи XVII-XIX веков, русского искусства неоакадемистов и кинетистов до нонконформистов и постсупрематистов.

С каждой вещью, представленной в экспозиции, у Спивакова связана своя история - например, с работой Ладо Гудиашвили. "Когда я был в Тбилиси, дома у Лады, и играл ему, он подарил мне маленький, но очень солнечный рисунок. Этот экспонат дорог мне еще и воспоминанием об этом удивительном человеке", - пояснил Спиваков.

Экспозицию "Увлечения" также наполняют вещи, которые важны для коллекционера не своей материальной ценностью - например, старинная сахарница, которую ему подарил Сергей Параджанов.

"Он тогда положил в рот большой кусок рафинада, а потом приклеил его ко дну сахарницы и сказал: "Это вам на память, чтобы у вас с Сати (супруга Спивакова - прим. ТАСС) была сладкая жизнь", - вспоминает Спиваков. По его словам, эта сахарница дорогая ему "не меньше, чем любое полотно".

"Самое главное, что каждое произведение искусства - часть души человека. Так мы встречаемся с душами тех людей, которых уже нет", - отметил скрипач.

Коллекцию "подстекольной" живописи Московского международного дома музыки коллекционер формировал в память о своем фестивале во французском городе Кольмаре. "В этом году будет уже XXIX фестиваль, так что можете себе представить - неплохая коллекция у меня собралась за эти годы", - отметил он.

Рождение коллекции

Первой работой, которую приобрел Владимир Спиваков, стал эскиз к картине Бориса Кустодиева "Лихач" из серии "Русские типы". Он купил ее в Лондоне, когда произведения русского искусства не пользовались особым спросом на рынке. "Это сейчас цены заоблачные, а 25-30 лет назад гуашь Наталии Гончаровой могла стоить 100 фунтов, то есть фактически два моих концерта", - вспоминает коллекционер.

Когда он был ребенком, в Ленинграде жила удивительная женщина Валентина Михайловна Голод, переводчик, которая, по словам Спивакова, собрала замечательную коллекцию, состоящую в основном из предметов декоративного искусства.

"Валентина Михайловна любила повторять: "Три вещи - это уже коллекция", - вспомнил Спиваков. - Эта фраза вошла в мое подсознание. После первых своих приобретений я вспомнил эти слова. Так все и началось".

Предчувствие притяжения

По словам Спивакова, он не относится к собиранию живописи профессионально, а подбирает то, что ему нравится, что ему близко, что вызывает "эхо" в его душе. "Как у Роберта Рождественского: "Есть эхо. Предчувствие притяженья". Если есть "предчувствие притяженья", то я стараюсь такую работу приобрести", - пояснил Спиваков.

По его коллекционера, живопись и музыка для него связаны - "ведь в музыке тоже есть краски, состояния". "И когда мне нужно вызвать какое-то соответствующее звучание у оркестра, то я могу сказать одну единственную фразу, которая сразу все меняет", - отметил президент Московского международного дома музыки.

Все лучшее - городу

Выставка "Увлечения. Личная коллекция Владимира Спивакова" продлится в Музее русского импрессионизма до 24 сентября, а после переедет в Московский международный дом музыки.

"Для меня важно, чтобы сотрудники Дома музыки понимали, что это не какое-то казенное "учреждение", а храм искусства, - объясняет Спиваков. - Я оставляю эти работы Москве, Дому музыки, потому что хочу, чтобы люди, которые будут работать здесь после меня, жили с этим ощущением - в окружении прекрасных произведений искусства".