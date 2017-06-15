Павел Каплевич представил медиапроект "ПроЯвление" в Третьяковке

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Медиапроект российского художника театра и кино Павла Каплевича "ПроЯвление", посвященный картине Александра Иванова "Явление Христа народу (Явление Мессии)", откроется 16 июня в Третьяковской галерее. Работа представляет собой аудиовизуальную композицию продолжительностью 4,2 минуты, выполненную в уникальной технике, сообщил автор.

"Работа называется "Явление" - это чудо. Мы подумали, хорошо было бы сделать это так, чтобы было непонятно, как это происходит", - поделился Каплевич на встрече с журналистами.

Проявление картины

Произведение Каплевича выполнено в размер картины Иванова - 5407,5 м. На полотне сменяются образы "Явления Христа народу", проступают эскизы картины. Картина Иванова предстает то в виде гобелена, то полуосыпавшейся фрески, то превращается в скульптурный рельеф или в черно-белую гравюру. Фигура Христа то исчезает в отдалении, то появляется вновь вслед за голубем в одном из вариантов композиции.

"Мы добавили времени этой картине. Здесь есть трафарет, который уже в наше время "вспыхнул" благодаря Бэнкси (современный британский художник стрит-арта - прим. ТАСС) и его экспериментам. С другой стороны, шпалера или фреска были в XV-XVI веке. То есть мы и добавили Иванову взгляд в прошлое, и попробовали его развернуть вперед", - пояснил Каплевич. Он также отметил, что ряд искусствоведов считает эскизы Иванова к картине "Явление Христа народу" сильнее самой работы - в ней художник многое "недозавершил".

Эффект стал возможен благодаря более чем 15-летнему опыту работы Каплевича над созданием уникальных тканей, которым автор дал название от своего имени - "капелены". Материал был опробован ранее в театральных декорациях. Секрет технологии защищен авторским правом, подчеркнул художник.

Аудиоряд для проекта подготовил композитор Александр Маноцков. "Был другой вариант размещения этого всего, и для него у меня был другой вариант возможного состава звучания. Потом появился павильон, и стали думать о его объеме. Думали про то, какие картинки будут входить, как они будут взаимодействовать. Это была большая командная работа", - заметил музыкант.

"ПроЯвление. Диалог с картиной Александра Иванова" до 31 июля будет размещен на входе в Лаврушинском переулке в специальном павильоне, спроектированном архитекторами Сергеем Чобаном и Агнией Стерлиговой. Таким образом, посетители галереи до встречи с картиной Иванова смогут познакомиться с эскизами к картине и взглядом современного художника на образы и смыслы изображенного на ней.

Проект создан при поддержке компании "Норникель".

"Средствами современного искусства можно решить многие проблемы, которые сегодня стоят перед обществом, поэтому "Норникель" поддерживает проекты по развитию современного искусства - например, сделать искусство доступным для жителей тех регионов, где расположены наши предприятия, поддерживать новые культурные институции, - отметила старший вице-президент компании "Норникель" Лариса Зелькова. - Для нас интересны творческие эксперименты, направленные на переосмысление и новое прочтение классики, в которых нетривиально переплетаются история и искусство. Это в полной мере относится к проекту Павла Каплевича "ПроЯвление".

"Явление Христа народу"

Иванов работал над картиной "Явление Христа народу (Явление Мессии)" 20 лет - с 1837 по 1857 годы. Замыслом художника было раскрыть "сущность всего Евангелия". Иванов не желал ограничиваться его иллюстрированием и разработал евангельскую тему в многочисленных эскизах и этюдах, чего не делали его предшественники.