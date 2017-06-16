Bild: группа Scooter выступит в Крыму, несмотря на критику в ФРГ и угрозы из Киева

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Немецкая музыкальная группа Scooter намерена 4 августа выступить на фестивале #ZBFest в Севастополе, несмотря на критику политиков в ФРГ и угрозы властей Украины. О нападках на музыкантов сообщила в четверг германская газета Bild.

В конце мая организатор фестиваля сообщил, что Scooter приедет на #ZBFest, проведение которого приурочено к Международному дню шампанского. На площадке праздника в Балаклаве 4 и 5 августа также выступят Гарик Сукачев и "Бригада С", Сергей Галанин и группа "СерьГа", Сергей Шнуров с группой "Ленинград", Дима Билан, группа "Градусы" и другие артисты. Летом 2016 года фестиваль, цель которого популяризировать Крым как модное туристическое направление, центр культурной, гастрономической и светской жизни, собрал 15 тысяч гостей.

Критика на родине

Появлению группы Scooter на фестивале этого года воспротивились некоторые европейские политики. В частности, депутат Европарламента от германской партии "Союз-90"/"зеленые" Ребекка Хармс, принимавшая активное участие в событиях на киевском "майдане" в 2014 году, в интервью газете резко раскритиковала планы музыкантов.

"Группе Scooter все равно, что Крым незаконно занят российскими войсками", - считает она. Хармс уверена, что музыкантам должно быть стыдно за свою безответственность, так как власти России "сделали из Крыма крупнейшую военную базу на Черном море". "Выступать лишь в интересах собственных фанатов совершенно не годится", - добавила депутат.

Угрозы из Киева

Комментируя планы немецких артистов, заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил изданию, что за посещение Крыма, который Киев продолжает считать своей территорией, без специального разрешения группе грозит тюремный срок. "За нарушение закона предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы", - заявил он. Заместитель главы ведомства добавил, что подобные дела уже возбуждены "против нескольких иностранцев".

По данным газеты, другой украинский закон предполагает, что концертную деятельность в Крыму могут вести только украинские компании. Таким образом, Scooter рискует нарушить сразу несколько норм украинского законодательства, отмечает газета.

При этом сами музыканты подтвердили изданию, что намерены попасть в Севастополь через Москву.

Ответ группы

"Мы едем в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, а потому что там много наших фанатов. Нам есть, что им предложить", - рассказал изданию лидер группы Эйч Пи Бакстер. В интервью агентству DPA музыкант добавил: "Нас попросили выступить на фестивале. Мы рассматриваем это как исключительно музыкальное мероприятие, будем играть лишь для наших поклонников и не позволим втянуть себя в политику".

Группа Scooter - один из самых успешных музыкальных коллективов Германии. По всему миру продано более 30 млн копий ее записей. Большинство песен коллектива созданы в жанре электронной танцевальной музыки на английском языке.