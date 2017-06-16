Картины Николая Рериха впервые представили в Астане

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АСТАНА, 16 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Выставка "В поисках Шамбалы: шедевры из Нью-Йоркского музея Николая Рериха" открылась в Национальном музее Казахстана в Астане. На вернисаже впервые в республике представили 37 работ, созданных художником и философом в юношеском возрасте, а также в 1920-1940 годах. Выставка проводится по инициативе министерства культуры и спорта Казахстана.
"Путешествие этих картин в Казахстан не случайно. Николай Рерих - это художник, который родился в России, путешествовал по Средней Азии в поисках Шамбалы (мифическая страна в Тибете, которая упоминается в древнеиндийских текстах - прим. ТАСС), провел огромную часть своей жизни в Америке, изучал культуру Индии и тем самым как бы воссоединил весь мир", - рассказала куратор выставки, основатель американской компании "SonMarGroup" Марина Ковалева.
Казахстанские поклонники искусства проявили особый интерес к работам Рериха (1874-1974), созданным в ходе его путешествий по Центральной Азии. Художник побывал в Восточном Казахстане, Монголии, Индии, Тибете и на Алтае. Семья Рерихов прошла значительную часть Шелкового пути, их наблюдения ценны для обмена миротворческими культурными идеями.
В Национальном музее Казахстана также развернута выставка "Шедевры русского искусства из частных коллекций США". В ее составе 35 картин русских художников: работы мариниста Ивана Айвазовского, выдающихся портретистов XIX века Константина Маковского, Алексея Харламова, Василия Шухаева, авангардистов Давида Бурлюка, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Александры Экстер, ярчайшего представителя русского импрессионизма Константина Коровина. Зрителей ждет встреча с малоизвестными полотнами художников Филиппа Малявина, Константина Вещилова, Ольги Сахаровой, Василия Переплетчикова и Степана Колесникова. Выставка живописцев проводится по инициативе галереи русского искусства "ABA Gallery" (Нью-Йорк).