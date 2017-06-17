В конкурсе кинофестиваля в Лос-Анджелесе покажут документальный фильм режиссера из РФ

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МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Полнометражный документальный фильм "Two Four Six" российского режиссера Лейлы Недорослевой отобран в конкурс Лос-Анджелесского кинофестиваля (LAFF). Об этом ТАСС сообщила сама режиссер, добавив, что фильм будет показан в США 19 июня.
"Мировая премьера в конкурсной программе одного из самых престижных и авторитетных кинофестивалей мира Los Angeles Film Festival очень важна для меня и всей нашей команды, - отметила Недорослева. - Это свидетельство признания нашей работы мировым киносообществом. Это вдохновляет всех, кто работал над фильмом, двигаться дальше".
Картина была снята российскими кинематографистами в США и Гаити. Полный цикл работ по производству фильма осуществлен в России, работа над картиной была закончена в январе этого года. Недорослева выступила как независимый режиссер и продюсер проекта.
Фильм рассказывает о ребятах из Гаити, которые используют свой атлетический потенциал, чтобы получить образование в Америке, изменить свою жизнь. "Несмотря на то, что я занимаюсь в основном игровым кино, мне кажется важным обращаться к документалистике, - пояснила режиссер. - Считаю, что сегодня языки документального и игрового кино часто пересекаются, влияют друг на друга, границы жанров стираются. Где-то в их пересечении я вижу свое будущее как режиссера".
Лос-Анджелесский кинофестиваль в этом году проходит с 14 по 22 июня. Каждый год некоммерческая организация Film Independent устраивает кинофестиваль для того, чтобы познакомить публику с лучшими независимыми режиссерами мира.