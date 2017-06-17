В Алтайском крае отпраздновали 85-летие Роберта Рождественского

КОСИХА, 17 июня. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Праздник в честь юбилея российского поэта Роберта Рождественского на его родине в селе Косиха в Алтайском крае посетили более 7 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении по культуре и архивному делу.

"На празднике в селе Косиха в честь 85-летия Роберта Рождественского сегодня побывали более 7 тысяч человек - для сравнения в прошлом году было более 4 тысяч гостей. Это говорит о том, что люди хотят приобщиться к наследию нашего земляка, понимают всю значимость его творчества", - сказал представитель организаторов мероприятия.

По традиции Рождественских чтений, которые начали проводить с 2007 года, праздник прошел в одном из красивейших мест Косихинского района - на Яре любви, в березовой роще, откуда с обрыва открывается вид на бескрайние алтайские поля и реки. Но, в этот раз приобщить к песенному наследию Роберта Рождественского гостей, приехали не только местные коллективы, но и российские знаменитости - певица Тамара Гвердцители, заслуженный артист РФ Максим Аверин и певец Александр Маршал.

"Стихи Рождественского для меня - это как учебник, я что-то придумываю, пишу, думаю, как сделать лучше - открываю Рождественского, а там все емко и красиво. Это не просто поэт, это для меня учитель и отец моей подруги (дочь Роберта Рождественского - Екатерина - прим. ТАСС), человек, которого мы обязаны помнить всю жизнь", - поделился с журналистами во время пресс-конференции Маршал.

Дочь поэта, Екатерина, приехавшая в этом году на Алтай, подчеркнула, что фестиваль в память о ее отце - это продолжение его жизни. "Чем больше он будет длиться, тем дольше он будет жить. Я надеюсь, что скоро Косиха станет таким центром Всероссийского фестиваля Роберта Рождественского", - отметила она.

Традиции фестиваля

Фестиваль, который вот уже 10 лет проходит на Алтае в память о поэте, - не только и не столько концертная программа с песнями на стихи Рождественского. В этом году в него внесли большую литературную составляющую: включили в программу Межрегиональный фестиваль молодых литераторов, встречи с писателями, провели литературный квест, презентовали аудиодиск со стихами поэта.

"Говоря о Роберте Ивановиче, мы приобщаемся и к его духу, и к его творчеству. Фестиваль возник как народное явление, как собрание тех, кто знает и любит его творческое наследие, со временем эти встречи добавились новыми элементами, переросли в Рождественские чтения. А сегодня мы проводим первый литературный фестиваль - это и песенные, и литературные, и музейные компоненты, и народное творчество", - отметил губернатор региона Александр Карлин.

На Яре любви проводят мастер-классы по народному творчеству, национальные объединения презентуют гостям свою кухню и культуру, а сегодня провели и рок-концерт молодых групп с Алтая.

Автор стихов и песен Роберт Рождественский (1932-1994) родился в селе Косиха Алтайского края. Советский поэт, переводчик, лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР. Он является автором таких сборников, как "Реквием", "210 шагов", "Ожидание". Среди самых известных песен на его стихи - "Спрячь за высоким забором", "Ах, эта свадьба", "Позвони мне, позвони" и песня "Мгновения" из кинофильма "17 мгновений весны".