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Оливер Стоун восхищается самообладанием Путина

Культура
18 июня, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Режиссер отметил, что за два года съемок президент РФ "никогда не консультировался с советниками" и отвечал на все вопросы самостоятельно

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Американский режиссер Оливер Стоун признался, что восхищен самообладанием российского президента Владимира Путина, которое тот проявил за два года съемок документального фильма. Своим мнением режиссер поделился в интервью "Российской газете", отрывок из которого опубликован в воскресенье на сайте издания.

"У него невероятная дисциплина и контроль над своим телом. Я даже никогда не видел, чтобы он пил воду, хотя мы иногда разговаривали по несколько часов. Я восхищен этим, у меня вот этого нет, - сказал Стоун. - Он очень вдумчивый, не теряет времени зря. Он говорит и доносит свои мысли очень четко".

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Режиссер отметил, что за все время съемок (с 2015 по 2017 год) президент РФ "никогда не консультировался с советниками" и отвечал на все вопросы самостоятельно. Режиссер напомнил, что за время нахождения во главе государства Путин видел смену четырех американских президентов: "Ну, в этом смысле (среди мировых лидеров - прим. ТАСС) может быть есть кто-то еще… Но равных ему именно по опыту нет", - добавил он.

В ранее опубликованном отрывке интервью Стоун сравнил обсуждение своего документального фильма "Интервью с Путиным" в американской прессе с недельным фестивалем ненависти к внешнему врагу, описанным в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".

Премьера нового документального фильма Стоуна "Интервью с Путиным" (The Putin Interview) состоялась в США на кабельном канале Showtime. Премьерный показ завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

Права на показ фильма в России купил Первый канал, зрители смогут посмотреть четыре серии документальной ленты с 19 по 22 июня.

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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