Фильм "Тачки 3" отстал от своих двух предшественников по франшизе

Москва, 19 июня. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Первую строчку в рейтинге фильмов по размерам кассовых сборов заняла на минувшей неделе на рынке США третья по счету лента франшизы "Тачки" (Cars) - полнометражная компьютерная анимационная лента "Тачки 3" (Cars 3).

Она принесла $53,5 млн своим создателям - студии Pixar и кинокомпании Walt Disney Pictures.

Однако данный коммерческий показатель фильма режиссера Брайана Фи оказался ниже оценок голливудских специалистов, которые предсказывали ему доход в $60 млн.

Две ранние картины франшизы - Cars, вышедшая в прокат в 2006 году, и Cars 2, поступившая в кинотеатры в 2011 году, за премьерную неделю принесли кассовые сборы в $60,1 млн и $66,1 млн соответственно. Все это дало изданию Hollywood Reporter основания для того, чтобы заявить об "усталости" зрителей от фильмов франшизы с живыми автомашинами.

Между тем специалисты подчеркивают, что для Walt Disney более важно с помощью Car 3 поддержать крупный бизнес сопутствующих франшизе товаров, в первую очередь игрушек, который уже принес на розничном рынке доход, превышающий $10 млрд. Это почти в 10 раз больше, нежели поступления от кассовых сборов трех фильмов Cars.

Минувшая и третья по счету неделя показов стала удачной для фильма "Чудо-женщина" (Wonder Woman) режиссера Пэтти Дженкинс с актрисой Галь Гадот в заглавной роли. Она собрала $40,8 млн на рынке США, что стало лучшим показателям для картин с супергероями для третьей недели.

В результате на сегодняшний день "Чудо-женщина" заработала на рынке США $274,6 млн, еще $297,2 млн получено на внешних рынках. Таким образом, общие доходы картины уже достигли $571,8 млн, и перед "Чудо-женщиной" открывается реальная перспектива занять первую строчку мирового рейтинга наиболее кассовых фильмов, снятых режиссерами-женщинами. Сейчас с $609,8 млн его возглавляет картина "Мамма Мiа!" (Mamma Mia!, 2008), снятая британкой Филлидой Ллойд.

Неожиданный коммерческий успех на минувшей неделе сопровождал фильм "2рас: Легенда" (All Eyez on Me) режиссера Бенни Бума с актером Деметриусом Шипп-младшим в роли знаменитого исполнителя хип-хопа и актера Тупака Шакура. На рынке США он собрал $27,1 млн и занял третью позицию недельного рейтинга.

Независимые специалисты не давали ленте более $20 млн за премьерную неделю, однако ошиблись. Картина, чей выход был приурочен ко дню рождения Шакура (убитого в сентябре 1996 года в Лас-Вегасе, певцу 16 июня текущего года должно было бы исполниться 46 лет), привлекла многочисленных зрителей, хотя картину показывали не столь широко – в 2471 кинотеатре.

Первую четверку минувшей недели замыкает фильм "Мумия" (The Mummy) режиссера Алекса Куртцмана с Томом Крузом, принесшая его создателям на рынке США за вторую неделю показа $13,9 млн. Таким образом, общие сборы картины в Северной Америке достигли $56,6 млн. На внешних рынках ситуация более удачная - за последнюю неделю на фильм было продано билетов на $53 млн, а всего – на $239,1 млн. Таким образом, общие доходы "Мумии" составили $295,5 млн.

Одной из неожиданностей стал низкий интерес зрителей к комедии "Очень плохие девчонки" (Rough Night) режиссера Люсии Аньелло со Скарлетт Йоханссон в главной роли. На продаже билетов лента принесла $8,1 млн, что значительно ниже предварительных подсчетов. Дистрибьютором картины является входящая в группу Sony Entertainment компания Columbia Pictures.

Сейчас кинематограф находится в ожидании выхода 21 июня в прокат картины "Трансформеры: Последний рыцарь" (Transformers: The Last Knight) режиссера Майкла Бэя. Ожидается, что он попытается войти в тройку наиболее кассовых фильмов текущего года. Пока этот рейтинг возглавляет фильм "Красавица и чудовище" (Beauty and the Beast) кинокомпании Walt Disney Pictures с $1 млрд 248 млн. На второй позиции рейтинга – картина "Форсаж 8" (The fate Of The Furious) с $1 млрд 232 млн (дистрибьютор Universal Pictures), на третьей – "Стражи Галактики. Часть 2" (Guardians of the Galaxy Vol.2) с $837 млн (дистрибьютор Walt Disney Studios).

Однако пока картины, которым специалисты предсказывают еще более значительные сборы, еще не покинули киностудии. В первую очередь это "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи" (Star Wars. Episode VIII: The Last Jedi), в Голливуде уверены, что фильм соберет более $2 млрд на продаже билетов, и "Человек-паук: Возвращение домой" (Spider-Man: Homecoming), ему предсказывают сборы в размере $1,6 млрд. "Звездные войны" выходят на экран 15 декабря, "Человек-паук" - 7 июля.