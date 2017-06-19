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Сергей Шнуров представил "Невероятную и правдивую историю" группы "Ленинград"

Культура
19 июня, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Автором книги, посвященной 20-летию коллектива, стал Максим Семеляк

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Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Новая книга Максима Семеляка, посвященная 20-летней истории группы "Ленинград", была написана с подачи жены лидера группы Сергея Шнурова, Матильды. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил музыкант.

"Есть два варианта ответа на вопрос, почему эта книжка вышла. Первый (не сказал бы, что правдивый) - возникла такая необходимость, творческая задача и все такое. По сути, инициативу взяла моя жена (Матильда Шнурова - прим. ТАСС), она любительница подобного рода литературы. Она выступила продюсером этого проекта, надавила на Максима Семеляка, и вот он написал книжку, а Матильда выбирала фотографии", - признался Шнуров.

По его словам, название книги - "Ленинград. Невероятная и правдивая история" - отражает особенность творческого пути коллектива.

"Эта история удивительна тем, что группа "Ленинград" существует не благодаря, а вопреки. Это какая-то неуместность всего происходящего, того, что мы производим. В контексте и мировой, и нашей культуры это странная мутация", - сказал он.

Дополненная история группы

Издание стало продолжением книги "Музыка для мужика", написанной в 2007 году тем же автором. "От первой книги эта практически ничем не отличается, я вычеркнул пару совсем уж идиотских фраз, плюс добавил пару дюжин историй и написал про новое время", - пояснил Семеляк, отметив, что главное отличие - в большом количестве иллюстраций. Это фотографии из личных архивов, а также снимки, сделанные поклонниками, которые собирали с помощью социальных сетей.

"Ленинград. Невероятная и правдивая история" снабжена маркировкой 18+ и предупреждением о "нецензурной брани".

Шнуров отметил, что никак не вмешивался в процесс работы над книгой. "Ценза не было. Я книжку увидел уже в напечатанном виде. Что тут уже редактировать?", - подчеркнул он.

20-летие "Ленинграда"

Группа "Ленинград" была создана в 1997 году.

Первый концерт в честь 20-летия коллектива прошел 7 марта в Санкт-Петербурге. Центральным событием празднования станет концерт 13 июля на стадионе "Открытие Арена" в Москве.

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