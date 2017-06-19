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Никита Михалков представил в Москве спектакль "Метаморфозы-2"

Культура
19 июня, 20:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В создании постановки участвовали слушатели Академии кинематографического и театрального искусства, основанной режиссером

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Никита Михалков

Никита Михалков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Никита Михалков представил в понедельник московской публике спектакль "Метаморфозы-2", созданный вместе со слушателями его Академии кинематографического и театрального искусства. Местом премьеры выбран столичный Театр эстрады.

"То, что вы увидите - это лаборатория, где нет бурлеска, шикарных декораций, где минимум помощи артисту, кроме того, что он смог наработать в себе", - сказал перед началом спектакля Михалков, ставший художественным руководителем курса. Он добавил, что в спектакле "есть почти хулиганские миниатюры".

Михалков отметил, что пока у его Академии нет постоянного здания, где они могли бы играть спектакли. "Нас гоняют, как цыган, но, надеюсь, придет время, и мы этого добьемся", - сказал режиссер.

"Метаморфозы" - второй спектакль Академии, в основе которого произведения Ивана Бунина и Антона Чехова. "Спектакль-конструктор представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из девяти произведений классиков, демонстрируемый зрителю в необычном формате открытой репетиции", - пояснили в пресс-службе Академии.

В этом году режиссерами дипломной постановки также стали Игорь Яцко, Вера Камышникова, Александр Коручеков. Титры, демонстрируемые в спектакле, создал Александр Адабашьян. В спектакле играют студенты, прослушавшие в Академии годичный курс "Актерское искусство в современных условиях".

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Михалков, Никита Сергеевич
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