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Режиссер Алексей Козлов планирует снять историческую картину про "русский "Титаник"

Культура
20 июня, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Осенью 1941 года в ходе эвакуации людей из блокадного Ленинграда в Ладожском озере затонула баржа, в результате чего погибли более 1 тыс. человек

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Режиссер Алексей Козлов хотел бы снять историческую картину "Баржа 725" - это затонувшее судно историки называют "русским "Титаником" из-за большого количества жертв.

Козлов сообщил об этом во вторник в Министерстве культуры РФ во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.

В ночь на 17 сентября 1941 года, во время эвакуации людей из блокадного Ленинграда, баржа дала течь и затонула в Ладожском озере, унеся жизни более 1 тыс. человек. В основном это были выпускники и курсанты военных училищ, члены их семей, женщины и дети.

По словам режиссера, до 2004 года эта история была засекречена. "В нашем фильме будут красивый город Ленинград, Санкт-Петербург, коварный злодей, влюбленная пара, - сказал Козлов. - Картина основана на реальных исторических фактах, мы сохранили очень многое".

В фильме планируют сыграть актриса Анастасия Мельникова, чей отец должен был плыть на этой барже, а также Иван Янковский, Андрей Мерзликин и другие.

Также во вторник представили новый фильм "Неадекватные люди - 2" Романа Каримова и российско-грузинскую картину "43" Димитри Цинцадзе.

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