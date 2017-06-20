Режиссер Алексей Козлов планирует снять историческую картину про "русский "Титаник"

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Режиссер Алексей Козлов хотел бы снять историческую картину "Баржа 725" - это затонувшее судно историки называют "русским "Титаником" из-за большого количества жертв.
Козлов сообщил об этом во вторник в Министерстве культуры РФ во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.
В ночь на 17 сентября 1941 года, во время эвакуации людей из блокадного Ленинграда, баржа дала течь и затонула в Ладожском озере, унеся жизни более 1 тыс. человек. В основном это были выпускники и курсанты военных училищ, члены их семей, женщины и дети.
По словам режиссера, до 2004 года эта история была засекречена. "В нашем фильме будут красивый город Ленинград, Санкт-Петербург, коварный злодей, влюбленная пара, - сказал Козлов. - Картина основана на реальных исторических фактах, мы сохранили очень многое".
В фильме планируют сыграть актриса Анастасия Мельникова, чей отец должен был плыть на этой барже, а также Иван Янковский, Андрей Мерзликин и другие.
Также во вторник представили новый фильм "Неадекватные люди - 2" Романа Каримова и российско-грузинскую картину "43" Димитри Цинцадзе.