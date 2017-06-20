Создатели "Шерлока" снимут сериал о графе Дракуле

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ТАСС, 20 июня. Создатели сериала "Шерлок" намерены снять новый сериал - о графе Дракуле, сообщает Variety.
Авторами сценария станут Марк Гэтисс и Стивен Моффат, а продюсировать сериал будет компания Hartswood Films.
"Дракулу" планируется снять в таком же формате, как и "Шерлок", - это будет мини-сериал с эпизодами по 90 минут.
Известно, что работа над сценарием пока не началась и подбор актеров не проводился. Кроме того, пока не ясно, в какую эпоху будут разворачиваться события в "Дракуле".
Для Гэтисса и Моффата это будет первая совместная работа со времени создания "Шерлока". Гэтисс сыграл в сериале Майкрофта Холмса - брата главного героя. Моффат до работы над сериалом являлся сценаристом и продюсером шести сезонов "Доктора Кто".
Влад III, также известный как Влад Цепеш Дракула, жил в XV веке и являлся господарем Валахии, части современной Румынии. Он отличался жестокостью по отношению к своим врагам, сажая их на кол. Воевал против турецкого ига, объединившись с венграми, а потом бил венгров вместе с турками. Именно в его хрониках впервые упоминается Бухарест, который спустя много лет стал столицей объединенной Румынии.
Писатель Брэм Стокер "превратил" этого валашского господаря в "кровавого вампира". О Дракуле снято рекордное количество кинокартин - более 200, что "уступает" лишь лентам о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.