Лауреатов Международного конкурса артистов балета и хореографов объявили в Большом театре

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Жюри под руководством народного артиста СССР Юрия Григоровича объявило имена лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов, который с 11 июня проходит в Большом театре России. Победителей приветствовала президент оргкомитета конкурса, вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Для нас очень значимо, что в этом году в балетном конкурсе принимали участие более 200 человек из 27 стран мира, и среди победителей есть представители 12 разных стран - 12 разных балетных школ, которые в очень нелегкой борьбе сражались за свои звания лауреатов. Они такие яркие, такие молодые. И мне хочется, чтобы первое их такое важное лауреатство открыло им серьезную дорогу в их будущей профессиональной балетной карьере", - пожелала Голодец.

Григорович отметил, что уже 48 лет встречает на Исторической сцене Большого театра "новую поросль" молодых профессионалов.

"Сколько за это время мы сделали поколений артистов, хореографов, которые занимают ведущее положение во многих странах мира! Сегодня на этой сцене вы столкнетесь со многими замечательными молодыми профессионалами. И я хотел бы всем им пожелать удачи и чтобы они продолжали свой путь и везде говорили: "А мы из Москвы", - обратился к собравшимся Григорович.

Артисты-лауреаты

В младшей возрастной группе (14-18 лет) лучшей солисткой стала американка Элизабет Бейер. "Серебро" разделили китаянка Сыи Ли и Субин Ли из Южной Кореи. Третье место члены жюри не стали присуждать. У солистов-юношей первую и вторую премии получили россияне - Марк Чино и Игорь Пугачев. "Бронзу" присудили Карлису Цирулису из Латвии.

В номинации "Дуэты" победительница не была определена, вторую премию разделили Елизавета Кокорева из России и Сонма Пак из Южной Кореи. Третье место досталось россиянке Екатерине Клявлиной. Лучшим танцором в дуэте признан Денис Захаров (Россия). "Серебро" присуждать не стали, а третью премию забрал Виктор Гонкаувес Кайшета из Бразилии.

В старшей возрастной группе исполнителей (19-26 лет) у женщин-солисток обладательницей первой премии стала Эвелина Годунова из Латвии. Обладательницы второй премии не нашлось, а третья премия досталась россиянке Лилии Зайнигабдиновой.

У солистов-мужчин лучшим признан Бактияр Адамжан из Казахстана. Второе место занял китаец Мяоюань Ма, третье - киргиз Марат Сыдыков.

В номинации "Дуэты у женщин" первая премия не присуждена. Второе место заняла бразильянка Аманда Мораес Гомес, третье разделили японка Терада Мидори и китаянка Динвэн Ао. В той же номинации у мужчин золотая медаль присуждена Коя Окава из Японии. На втором месте - россиянин Эрнест Латыпов, на третьем - китаец Джанфын Ван.

В этом году были введены также специальные награды "за партнерство". В старшей группе приз достался Михаилу Тимаеву.

Победители-хореографы

В номинации "Хореографы" лауреатами первой премии среди хореографов стали Вен Сяочао из Китая и Зунига Хименес Эдуардо Андрес (Чили). Второе место поделили россияне Нина Мадан и Андрей Меркурьев. А третьего приза удостоены Тхинтхин Лю и Лун Чен из Китая.

Гран-при не присужден

В этом году организаторы конкурса объявили беспрецедентные награды - два Гран-при по $100 тыс. в номинациях "Артисты балета" и "Хореографы". Однако члены жюри приняли решение никому не присуждать приз.

За всю историю Московского балетного конкурса обладателями Гран-при стали только четыре артиста, причем все они россияне - Надежда Павлова (1973), Ирек Мухамедов (1981), Андрей Баталов (1997) и Денис Матвиенко (2005).

О конкурсе

Московский Международный конкурс артистов балета был основан в 1969 году и проводится раз в четыре года. Начиная со второго конкурса 1973 года и по настоящее время его бессменным художественным руководителем и председателем жюри является Юрий Григорович, отметивший в этом году 90-летний юбилей. С 2001 года в программу конкурса введена номинация хореографов.