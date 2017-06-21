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Трехкратный обладатель "Оскара" Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру

Культура
21 июня, 2:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

Свою последнюю роль актер сыграл в картине режиссера Пола Томаса Андерсона "Призрачная нить" , которая выйдет на экраны в конце года

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Британский актер Дэниэл Дэй-Льюис

Британский актер Дэниэл Дэй-Льюис

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Трехкратный обладатель премии "Оскар", британский актер Дэниэл Дэй-Льюис завершил свою карьеру. Об этом сообщил американский журнал Variety.

"Дэниэл Дэй-Льюис больше не будет работать актером, - приводит издание заявление его представителя Лесли Дарт. - Он невероятно признателен всем тем, с кем ему довелось работать в течение многих лет, а также своим зрителям".

Дарт отметила, что уход из профессии является "личным решением" Дэй-Льюиса и ни он сам, ни его представители не будут давать дальнейших комментариев по этому поводу.

60-летний Дэй-Льюис - единственный актер, являющийся обладателем трех премий "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль". Британец получил эти награды за фильмы "Моя левая нога" (My Left Foot: The Story of Christy Brown, 1989), "Нефть", (There Will Be Blood, 2007) и "Линкольн" (Lincoln, 2012). Свою последнюю роль он сыграл в картине режиссера Пола Томаса Андерсона "Призрачная нить" (Phantom Thread), которая выйдет на экраны в конце текущего года.

Как напоминает Variety, многие ведущие кинокритики мира называют Дэй-Льюиса одним из лучших актеров современности. В 2013 году американский журнал Time включил его в список ста самых влиятельных людей в мире.

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Трехкратный обладатель "Оскара" Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру
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