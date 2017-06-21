Масштабная выставка фотографий о Северной Корее открывается в Москве

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Фотовыставка об одной из самых закрытых стран мира "(Не)возможно увидеть: Северная Корея" откроется 22 июня в Центре фотографии им. братьев Люмьер, говорится в сообщении организаторов мероприятия.
"Всего в экспозицию "(Не)возможно увидеть: Северная Корея" войдут более 70 работ зарубежных и советских авторов, побывавших в одной из самых закрытых стран мира и создавших серии репортажей о людях и жизни КНДР", - говорится в пресс-релизе Центра фотографии.
В экспозицию выставки, которая продлится до 3 сентября, вошли также фотографии, сделанные в годы дружбы СССР и КНДР, "когда фотография сыграла колоссальную роль в формировании идеологически выверенного образа "дружественной социалистической страны".
"В экспозицию включены работы российских фотографов, побывавших в КНДР в разные годы. В частности, на выставке представлены фотоматериалы мэтров советской фотографии из архивов ТАСС авторства Бориса Кавашкина, Виктора Садчикова, Валентина Соболева, Александра Шогина", - говорится в сообщении организаторов.