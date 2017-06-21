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Алексей Учитель представил в Минкультуры музыкальную детскую сказку

Культура
21 июня, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Учитель стал сопродюсером фильма. В одной из ролей планируют снять Вячеслава Полунина

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Алексей Учитель

Алексей Учитель

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель представил в среду фильм своего коллеги Романа Шаляпина - картину "Музыка". Презентация будущей ленты прошла в среду в Министерстве культуры РФ во время очного заседания Экспертного совета по игровому кино для детей, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.

Алексей Учитель стал сопродюсером фильма. Режиссер напомнил, что в прошлом году проект уже был одобрен Экспертным советом, но реализовать его не удалось. "Причина не связана с этим конкретным фильмом, мы просто занимались другим детским проектом", - пояснил режиссер ТАСС.

"Это тот редкий случай, когда мы говорим о музыкальной детской сказке - очень современной, очень доброй, очень нужной детям", - отметил Учитель. Картина рассказывает мегаполисе, где маленькая девочка должна спасти мир. В одной из ролей планируют снять Вячеслава Полунина.

Также в фильме намерена сниматься Юлия Пересильд. В своем видеообращении актриса заметила, что в картине собрана прекрасная команда. "Думаю, это будет интересно, любопытно, получится достойная молодежная музыкальная картина", - сказала Пересильд.

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Учитель, Алексей Ефимович
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