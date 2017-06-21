Новый фильм Юрия Грымова "Три сестры" откроет российские программы ММКФ

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Новый фильм режиссера Юрия Грымова "Три сестры" 23 июня откроет Российские программы 39-го Московского международного фестиваля. Об этом объявили на пресс-конференции в Москве.
Юрий Грымов отметил, что фильм снят по пьесе Антона Чехова, но главным героиням не по 20 лет, а по 60. "Мы сняли фильм о том, что жить без любви неправильно, нереально", - сказал он.
Режиссер также выразил мнение, что присутствие фильма на фестивалях не может влиять на его прокатную судьбу, либо делать его в глазах зрителя артхаусным.
Грымов известен своими фильмами "Му-му", "Казус Кукоцкого", "Коллекционер", а также является обладателем премии "Ника".
Главные роли в картине "Три сестры" исполнили Людмила Полякова, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Владимир Носик, Александр Пашутин, Максим Суханов, Игорь Яцко, Александр Балуев, Игорь Ясулович и другие. Юрий Грымов сохранил текст пьесы, однако перенес действие в сегодняшнюю российскую провинцию и поменял возраст героев.