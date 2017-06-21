Новый фильм Юрия Грымова "Три сестры" откроет российские программы ММКФ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Новый фильм режиссера Юрия Грымова "Три сестры" 23 июня откроет Российские программы 39-го Московского международного фестиваля. Об этом объявили на пресс-конференции в Москве.

Юрий Грымов отметил, что фильм снят по пьесе Антона Чехова, но главным героиням не по 20 лет, а по 60. "Мы сняли фильм о том, что жить без любви неправильно, нереально", - сказал он.

Режиссер также выразил мнение, что присутствие фильма на фестивалях не может влиять на его прокатную судьбу, либо делать его в глазах зрителя артхаусным.

Грымов известен своими фильмами "Му-му", "Казус Кукоцкого", "Коллекционер", а также является обладателем премии "Ника".

Главные роли в картине "Три сестры" исполнили Людмила Полякова, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Владимир Носик, Александр Пашутин, Максим Суханов, Игорь Яцко, Александр Балуев, Игорь Ясулович и другие. Юрий Грымов сохранил текст пьесы, однако перенес действие в сегодняшнюю российскую провинцию и поменял возраст героев.