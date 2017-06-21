Худрук: артисты "Гоголь-центра" будут начинать спектакли заявлением о невиновности коллег

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Артисты "Гоголь-центра" сыграют серию спектаклей "Сон в летнюю ночь" 3-8 июля, начинать представления они будут с заявления о невиновности своих коллег. Об этом на своей странице в Facebook в среду написал художественный руководитель театра Кирилл Серебренников.

"Следующая серия спектаклей "Сон в летнюю ночь" начинается в "Гоголь-центре" с 3 по 8 июля. Мы ее будем начинать заявлением о невиновности наших товарищей, попавших в беду", - написал он.

Он также обратился к подписчикам с просьбой собрать доказательства существования проекта "Платформа".

"Мы должны доказывать, что проект "Платформа" действительно был, - написал Серебренников. - 100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить". Особенно важно, по его словам, вспомнить спектакль "Сон в летнюю ночь", который ставили в рамках проекта "Платформе" более 15 раз.

Пресненский суд Москвы в среду арестовал до 19 июля бывшего директора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского по делу о хищении госсредств.

Дело "Седьмой студии"

Бывший генеральный продюсер компании "Седьмая студия" Алексей Малобродский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных компании. Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

По версии следствия, лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации АНО "Седьмая студия" в период с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Ранее в рамках данного уголовного дела районный суд заключил под стражу до 19 июля бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву. Второго фигуранта дела - бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина - суд отправил под домашний арест. По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег - 1,286 млн рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета. Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах.