Галина Волчек: "Современник" не должен превратиться в модное место

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Современник" не должен стать модным, он должен оставаться психологическим театром. Об этом художественный руководитель "Современника" Галина Волчек сказала гостям творческого вечера "Театр как судьба", посвященного 45-летию со дня её назначения худруком театра, передает корреспондент ТАСС.

"Я знаю, что они (молодые актеры театра - прим. ТАСС) не дадут превратить "Современник" в то, что называется сегодня модным местом. Мне это ужасно, и я хочу, чтобы никогда "Современник" и близко не приближался к этому понятию. И я верю, что они никогда не продадут наш дом - театр, русский психологический театр", - сказала она.

Волчек отметила, что будучи в Америке в 1970-х годах, посмотрела все новаторские спектакли Бродвея, и поняла, что в них нет главного - сопереживания. "Бродвей мне рассказал все, что сегодня выдаётся за новшества, модерн, эксперимент. Принцип один - абсолютное отсутствие "вольтовой дуги", про которую говорил Станиславский, и без которой не может существовать театр. Изощрения могут быть любыми, но нет необходимого на мой взгляд сопереживания", сказала худрук.

Отвечая на вопрос зрителя о перспективах театра как вида искусства, Галина Волчек подчеркнула, что театр стал для многих зрителей живым человеком. "Кино смотрят больше людей, чем ходят в театр, но я стала понимать, что такой театр, который заставляет зрителя буквально катапультироваться из своего кресла, не умрёт никогда. Он будет всегда востребован, как человек, которому можно исповедаться, уткнуться в плечо и поплакать или над которым можно смеяться до колик", выразила надежду Волчек.

Она добавила, что не знает, каким будет "Современник" через 100 или 200 лет, "но он точно будет", заверила зрителей Волчек.

Театр как судьба

Вся творческая жизнь Галины Волчек связана с "Современником", куда она была принята актрисой. В 1956 году сыграла первую роль - Нюрки-хлеборезки в спектакле "Вечно живые", с которого и началась биография "Современника" - молодой труппы, созданной Олегом Ефремовым. Она не только играла на сцене, но и помогала Ефремову в зрительном зале, выступая в качестве ассистента режиссера. Вскоре и сама стала ставить спектакли.

В 1970 году Ефремов объявил на собрании, что уходит во МХАТ. Труппа пережила шок. Осиротевший театр принял решение: руководить "Современником" будет худсовет. Однако в 1972 году актеры отказались от коллективного руководства, избрав главным режиссером Галину Волчек, которой тогда было 39 лет. Ее долго не утверждали в партийных органах, так как Волчек была беспартийной. В порядке компромисса ей предложили вступить в КПСС, но она отказалась. И все же, несмотря ни на что, чиновники в конце концов официально подтвердили ее назначение на руководящий пост.

За время работы в "Современнике" Галина Волчек лично поставила более 35 спектаклей, в числе которых такие знаменитые, как "Эшелон", "Вишневый сад", "Спешите делать добро", "Три сестры", "Крутой маршрут", "Мурлин Мурло", "Пигмалион", "Три товарища". Будучи художественным руководителем, инициировала десятки постановок молодых режиссеров, многие из которых состоялись благодаря ее умению.

Под ее руководством гастроли театра прошли в США, Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Израиле, Венгрии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Украине. Заслуга Волчек и в том, что в ее театре работает труппа, в составе которой играют Валентин Гафт, Нина Дорошина, Лия Ахеджакова, Марина Неелова, Сергей Гармаш, Ольга Дроздова, Чулпан Хаматова и другие знаменитые актеры.