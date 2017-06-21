По мотивам сериала "Аббатство Даунтон" планируют снять полнометражный фильм

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Американские кинематографисты работают над созданием фильма на основе популярного британского телесериала "Аббатство Даунтон" (Downton Abbey, 2010-2015) о жизни английской аристократии в начале XX века. Съемки картины с участием 20 актеров, принимавших участие в создании сериала, вероятно, начнутся в 2018 году. Об этом, как передает агентство AP, заявил в среду Майкл Эделстайн, президент американской медиакомпании NBCUniversal в Сингапуре на открытии выставки, посвященной "Аббатству Даунтон", на которой были представлены костюмы и декорации, созданные для телепостановки.

"Кинофильм находится в работе, - заявил Эделстайн. - Она идет уже на протяжении определенного времени". "Мы работаем над созданием сценария, кроме того, мы обдумываем, как бы нам собрать вместе актерский состав, - добавил глава медиахолдинга, в состав которого входит голливудская киностудия Universal. - Потому что, как вы знаете, люди продолжают жить своей жизнью и участвовать в других проектах, но мы надеемся, что фильм будет снят в будущем году".

Свой интерес к проекту подтвердили сценарист телесериала Джулиан Фэллоуз и актриса Лора Кармайкл, исполнившая роль одной из главных героинь, леди Эдит.

Сериал "Аббатство Даунтон" выходил в эфир британского телеканала ITV с 2010 по 2015 год, всего было создано шесть сезонов из 52 серий. В нем рассказывалась история аристократической семьи Кроули, владельцев поместья "Аббатство Даунтон", а также слуг, живущих и работающих в их доме. Сюжет сериала затрагивал важные исторические события и социальные темы британской действительности первой половины XX века, такие как Первая мировая война, борьба женщин и рабочего класса за свои права. "Аббатство Даунтон" было показано в 150 странах, в том числе в России, сериал был удостоен десятков престижных наград, включая "Эмми", "Золотой глобус" и BAFTA.