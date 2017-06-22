Книга о войне в Алеппо армянской писательницы представлена в Сирии

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Алеппо /Сирия/, 22 июня. /ТАСС/. Писательница Лала Минасян-Мискарян представила российским журналистам книгу "Сирийский дневник" на армянском языке о страданиях жителей Алеппо в годы оккупации города боевиками.
"Я писала об окружающей меня действительности с первого дня войны в городе - мир должен знать о той неимоверной боли, которую пережили простые сирийцы, когда в Алеппо вошли террористы", - сказала Минасян-Мискарян.
Смерть в буквальном смысле была в двух шагах от автора - однажды в ее квартиру в армянском квартале Алеппо залетел снаряд.
Она уточнила, что 200-страничная книга "Сирийский дневник" издана в Ливане тиражом в 700 экземпляров.
Писательница отметила, что жители Алеппо благодарят военнослужащих российской группировки в Сирии за их неоценимый вклад в освобождение города, дополнив, что ее следующая книга будет о его восстановлении.