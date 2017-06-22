Путин поздравил Наталью Варлей с юбилеем

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, заслуженную артистку РСФСР Наталью Варлей с юбилеем. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Многогранный талант, искренность и удивительное обаяние помогли вам состояться в актерской профессии, завоевать поистине всенародную популярность и любовь. И конечно, важно, что вы нашли себя и на литературном, и на общественном поприще", - говорится, в частности, в поздравительной телеграмме президента.
Президент пожелал Наталье Варлей здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Российская актриса кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Владимировна Варлей родилась 22 июня 1947 года. Была эквилибристкой в цирке, играла на сцене Московского драматического театра им. К.С. Станиславского. Снималась в фильмах "Кавказская пленница", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Двенадцать стульев", "Мой папа - идеалист", "Гостья из будущего", "Волшебник Изумрудного города", "Волкодав из рода Серых Псов". Актриса выпустила три сборника стихотворений: "Любовь", "Кружась над золотыми куполами" и "Во мне такая музыка звучит". Награждена орденами Дружбы (2010) и Почета (2017).