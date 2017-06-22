Аль Бано возвращается на сцену после болезни

РИМ, 22 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Известный итальянский исполнитель Аль Бано даст первый концерт после вынужденного перерыва, который потребовался ему после госпитализации 20 марта с нарушением кровообращения головного мозга. Как указывается в поступившем в распоряжение ТАСС пресс-релизе продюсерской компании Gruppo Hit, которая является организатором концерта певца в словенском городе Нова-Горица, Аль Бано выступит в четверг вечером в "Перла Казино".

"Аль Бано исполнит самые известные хиты, прославившие его за более чем полувековую карьеру, такие как Felicita, Ci sar, которые у всех на слуху, а также песни последних лет, в том числе Di rise e di spine, которую он исполнил на последнем песенном фестивале в Сан-Ремо", - сообщает компания.

28 июня Аль Бано и его давнишнюю партнершу по сцене и бывшую спутницу жизни Ромину Пауэр (творческая пара воссоединилась после длительного разрыва три года назад) ждут в Москве в Государственном Кремлевском дворце с единственным концертом. Он был назначен на начало апреля, но гастроли пришлось отменить из-за проблем со здоровьем музыканта.

В конце прошлого года певец перенес инфаркт, но быстро вернулся в строй и уже в феврале участвовал в фестивале в Сан-Ремо.