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Аль Бано возвращается на сцену после болезни

Культура
22 июня, 14:21 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Певца госпитализировали 20 марта с нарушением кровообращения головного мозга

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РИМ, 22 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Известный итальянский исполнитель Аль Бано даст первый концерт после вынужденного перерыва, который потребовался ему после госпитализации 20 марта с нарушением кровообращения головного мозга. Как указывается в поступившем в распоряжение ТАСС пресс-релизе продюсерской компании Gruppo Hit, которая является организатором концерта певца в словенском городе Нова-Горица, Аль Бано выступит в четверг вечером в "Перла Казино".

"Аль Бано исполнит самые известные хиты, прославившие его за более чем полувековую карьеру, такие как Felicita, Ci sar, которые у всех на слуху, а также песни последних лет, в том числе Di rise e di spine, которую он исполнил на последнем песенном фестивале в Сан-Ремо", - сообщает компания.

28 июня Аль Бано и его давнишнюю партнершу по сцене и бывшую спутницу жизни Ромину Пауэр (творческая пара воссоединилась после длительного разрыва три года назад) ждут в Москве в Государственном Кремлевском дворце с единственным концертом. Он был назначен на начало апреля, но гастроли пришлось отменить из-за проблем со здоровьем музыканта.

В конце прошлого года певец перенес инфаркт, но быстро вернулся в строй и уже в феврале участвовал в фестивале в Сан-Ремо.

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