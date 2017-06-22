Кабмин поручил Минкультуры согласовать договор на создание мультсериала "Простоквашино"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство России поручило Министерству культуры РФ согласовать заказ на создание мультипликационного сериала "Простоквашино" стоимостью 300 млн рублей. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем отмечается, что речь идет о сделке между "Союзмультфильмом" и компанией "Данон Россия".

Ранее в пресс-службе киностудии сообщили, что "Союзмультфильм" и группа компаний "Данон" заключили соглашение, в соответствии с которым "Союзмультфильм" произведет новые серии мультфильма о деревне "Простоквашино" и ее героях, а также лицензионный договор о предоставлении права использования персонажей мультфильма для рекламы и маркетинга продукции компании "Данон". В рамках соглашения, в период с 2018 по 2020 годы в свет выйдет 30 серий мультфильма.

Исключительные права на новые аудиовизуальные произведения и их элементы будут принадлежать "Союзмультфильму". При этом компания "Данон" получит право использовать новые серии мультфильма для маркетинга и рекламы молока и молочной продукции, а также некоторых иных смежных категорий на территории Российской Федерации, стран СНГ, Грузии, Евросоюза, Прибалтики, Китая, Монголии на весь срок действия авторского права.

Мультфильм будет выполнен в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D, длительность каждой серии - 6,5 минут. Генеральным продюсером проекта станет Алена Оятьева, художественным руководителем - Елена Чернова, креативным продюсером и шеф-редактором - Маргарита Брусницина.