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Фильм российского агентства FreeMotion Group взял Гран-при фестиваля в Лос-Анджелесе

Культура
22 июня, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ранее "Кормилец" получил Гран-при VI Международного московского фестиваля корпоративного видео и дважды стал серебряным призером The Cannes Corporate Media & TV в Каннах

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Корпоративное кино "Кормилец", снятое российским коммуникационным агентством FreeMotion Group для Минского тракторного завода, получил Гран-при 50-го фестиваля видеопроизводства US International Film & Video Festival в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор агентства Вячеслав Гольдфельд.

"Кормилец" - это не просто корпоративный фильм, это реальное кино в полном смысле этого слова: эмоциональное, красивое и очень масштабное в силу того, что заказчик позволил нам реализовать достаточно крупнобюджетный проект. С практической точки зрения, фильм решил даже больше задач, чем перед ним ставилось: он и несет общеимиджевую составляющую, и сыграл определенную роль в плане GR (government relations, взаимодействие с органами государственной власти - прим. ТАСС). За месяц в интернете было более миллиона просмотров", - отметил Гольдфельд.

По его словам, в США команда "даже не рассчитывала на такой хороший результат". "В мире есть три таких крупных фестиваля в области корпоративного кино: в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Каннах. Мы давно участвуем во всех этих фестивалях, получали призы - "серебро" и "золото", но Гран-при не было. Так что мы, наконец-то, вышли на новый уровень", - заметил он.

В розыгрыше Гран-при US International Film & Video Festival участвует кино, удостоенное награды "Золотая камера" в одной из номинаций. В этом году претендентом на главный приз стал также другой фильм FreeMotion Group - "31 километр". Третий фильм, представленный агентством на конкурс, - "СибирьСибирь" - стал обладателем серебряной статуэтки в номинации "Специальный продукт".

История "Кормильца" в 130 странах

Фильм рассказывает о "жизни" трактора "Беларус" Минского тракторного завода, работающего в 130 странах мира - от Норвегии до Вьетнама. Героями ролика стали реальные фермеры, для которых их трактор является главным партнером в работе и кормильцем семьи. "Нас не ограничивали в нашей фантазии, фильм снят в 10 странах мира, и это тоже влияет на его восприятие", - отметил Гольдфельд.

Ранее "Кормилец" получил Гран-при VI Международного московского фестиваля корпоративного видео и дважды стал серебряным призером The Cannes Corporate Media & TV в Каннах.

Фестиваль в Лос-Анджелесе

US International Film & Video Festival - старейший частный фестиваль Америки. Он был основан в Чикаго в 1967 году как соревнование промышленных фильмов и спонсировался местными предприятиями. В юбилейном фестивале в этом году в пяти номинациях были представлены более двух тысяч конкурсных работ со всего мира.

FreeMotion group

FreeMotion group - группа компаний в области видеопроизводства, основанная 23 года назад в Новосибирске. Агентство одним из первых начало снимать корпоративное видео в России. Головной офис находится в Москве, съемочные группы работают по всему миру.

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